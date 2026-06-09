Premios económicos de la Copa Mundial 2026: ¿Cuánto ganarán las selecciones y los jugadores?

La Copa Mundial del 2026 estrenará un formato de 48 selecciones y no solo aumentará la emoción deportiva, sino también las ganancias económicas para todos los equipos participantes, ya que la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) repartirá una bolsa de premios millonaria en el torneo que se jugará en Norteamérica.

Inicialmente, el máximo organismo rector del futbol había anunciado una bolsa de US$727 millones para los participantes, pero en abril del 2026 aumentó la cifra a US$871 millones. Por ello, la FIFA aprobó una distribución financiera récord para este Mundial y, de acuerdo con CNN, el incremento responde al éxito comercial del torneo.

La nueva cantidad convierte a la Copa Mundial del 2026 en la competición de selecciones con la mayor bolsa de premios de la historia, al superar ampliamente los US$440 millones que se repartieron en la edición de Catar 2022, donde Argentina se consagró campeona del mundo tras derrotar a Francia en el estadio Icónico de Lusail, en Doha.

Además, los 48 equipos que participarán en la Copa Mundial del 2026 ya recibieron millones de dólares incluso antes de que empiece el torneo. Por lo tanto, no sorprende que durante una Copa del Mundo haya una gran cantidad de dinero en juego, especialmente cuando se disputa en el territorio de los Estados Unidos, México y Canadá.

¿Cuánto dinero gana cada selección por participar?

Según la plataforma especializada en deportes beIN SPORTS, las selecciones que terminen en los últimos lugares del torneo y no superen la fase de grupos recibirán US$9 millones. Además, cada federación obtendrá US$1 millón para gastos de preparación, por lo que cualquier selección clasificada tendrá garantizados US$10 millones.

Por otra parte, los jugadores no reciben una compensación directa de la FIFA por participar en la Copa del Mundo, por lo que no perciben un pago ni un premio individual. Sin embargo, el organismo sí entrega dinero a los clubes y las federaciones, que deciden cómo distribuirlo entre los futbolistas y otros integrantes de la delegación nacional.

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Ante esta situación, la FIFA distribuirá un total de US$665 millones entre las 48 selecciones clasificadas y el campeón del mundo recibirá US$50 millones, una cifra que representa US$8 millones (Q60 millones 960 mil) más que el premio que recibió el cuadro de Argentina tras conquistar la Copa Mundial de Catar en diciembre del 2022.

No obstante, el campeón del mundo puede acumular más dinero al sumar los premios por cada ronda superada (fase de grupos, dieciseisavos de final, octavos de final, cuartos de final, semifinales y final), por lo que podría alcanzar los US$194 millones. Esto demuestra que los aportes económicos de la FIFA aumentaron para este Mundial.

La distribución de premios del Mundial