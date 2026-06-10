¿Quién era el jugador islandés que se acercó a Messi? La historia detrás del abrazo tras el juego

La selección de Argentina, encabezada por el campeón del mundo Lionel Messi, cerró su preparación para la Copa Mundial del 2026 en Estados Unidos con un partido amistoso contra Islandia. Sin embargo, aunque el exfutbolista del FC Barcelona no ingresó al campo sino hasta el segundo tiempo, tres minutos le bastaron para anotar.

No obstante, más allá del triunfo de la Albiceleste antes de su estreno mundialista, el duelo contra Islandia dejó una anécdota que involucra al astro argentino, quien retrocedió en el tiempo dos décadas y evocó la época en que compartía vestuario con sus compañeros del cuadro blaugrana entre el 2006 y el 2009, cuando ganaron todo.

Una vez concluido el partido amistoso, uno de los futbolistas islandeses abrazó a Lionel Messi y comenzó a hablar con él. Esta escena se convirtió en una de las imágenes más curiosas de la noche tras el pitido final, debido a que los televidentes desconocían la historia que rodeaba al dorsal 22 de Islandia, quien se acercó al astro argentino.

La charla, entre risas y complicidad, llamó la atención de las cámaras, que rápidamente se percataron de que el futbolista en cuestión era Daníel Tristan Gudjohnsen, el hijo menor de Eidur Gudjohnsen, quien ingresó al campo en el minuto 82 y compartió cancha con uno de los mejores compañeros que tuvo su padre durante toda su carrera.

Messi had a long conversation with this Icelandic player because he was told that he and his dad, Eiður Guðjohnsen, used to be teammates at Barcelona.



Imagine playing long enough to play against your ex teammate's son ❤️

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Daníel Gudjohnsen y Messi

El joven delantero, de 20 años, es el hijo menor del mítico atacante que compartió vestuario con Messi durante tres temporadas, entre el 2006 y el 2009. En aquella etapa, el islandés disputó 114 partidos oficiales y anotó 19 goles. Fue una pieza clave en la rotación de Frank Rijkaard y, posteriormente, en la temporada del triplete con Guardiola.

A pesar de ello, lo llamativo de la escena entre Daníel Tristan Gudjohnsen y Lionel Messi es la diferencia de edad, que evidencia la longevidad del capitán argentinto, ya que cuando Eidur Gudjohnsen celebraba los goles del rosarino sobre el césped del Camp Nou, su hijo menor era apenas un bebé de 9 meses, dado que nació en marzo del 2006.

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Daníel se crio en España y pasó por las canteras del FC Barcelona y del Real Madrid antes de firmar con su club actual, el Malmö FF de Suecia, donde ha destacado lo suficiente para ser convocado a la selección mayor de su país. Con ella espera clasificar a una Copa del Mundo, tras los fracasos de Islandia en las últimas eliminatorias.

Frente a este escenario, tras el partido, Messi habló sobre el encuentro con Gudjohnsen y admitió que lo sorprendió: "No me acordaba de él, era muy chico. Se acercó y me dijo: '¿Te acuerdas de quién soy?'. Me sorprendí en ese momento. Me acuerdo de haberlo visto, de que estuviera con Eidur en algún entreno, pero era un niño", argumentó.

"NO ME ACUERDO, ERA CHIQUITO" 🔵🔴



🇮🇸 Lionel Messi contó qué le dijo Daníel Guðjohnsen, hijo de Eiður, quien fue compañero del argentino en sus inicios en Barcelona.#DSPORTSNoticiasNite pic.twitter.com/EE5oma7TPD — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) June 10, 2026

Eidur Gudjohnsen y Messi

Años después de dejar el FC Barcelona y fichar por el AS Monaco de Francia, Eidur Gudjohnsen recordó en una entrevista lo que suponía compartir entrenamientos con Messi: "Cuando tienes a Leo en tu equipo, siempre tienes una oportunidad. Todos en el vestuario sabíamos que era excepcional; se podía ver desde el principio", agregó.

Ahora, dos décadas después de aquellas declaraciones, su hijo menor terminó intercambiando la camiseta con el excompañero de su padre en un encuentro, ya que Messi y Eidur Gudjohnsen coincidieron en el FC Barcelona y ganaron una Liga, una Copa del Rey, dos Supercopas de España, una Liga de Campeones y una Supercopa de Europa.