Tres centrales y cinco asistentes: Los árbitros centroamericanos que participarán en el Mundial

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) confirmó la presencia de ocho árbitros centroamericanos en la Copa Mundial del 2026: tres hondureños, dos salvadoreños, dos costarricenses y un nicaragüense; de manera que esta designación reconoce el nivel alcanzado en la región, con excepción de Guatemala, Belice y Panamá.

El listado de la FIFA incluye tres árbitros principales y cinco asistentes que cuentan con experiencia internacional en torneos de primer nivel, dado que entre los seleccionados figuran nombres con trayectoria en Mundiales de Clubes y finales de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf).

Por Guatemala, el árbitro principal Mario Escobar y sus asistentes Luis Ventura y Humberto Panjoj son los grandes ausentes de la nómina, considerando que el central guatemalteco dirigió en la Copa Mundial de Catar 2022 el partido de la fase de grupos entre Gales e Irán y se desempeñó como cuarto árbitro en los octavos de final.

En el caso de Panamá y Belice, ninguno de los dos países ha tenido históricamente árbitros centrales en una Copa del Mundo. Sin embargo, el colegiado panameño Roberto Moreno ha sido el más destacado de su país y logró integrar la preselección arbitral y participó como cuarto oficial en la Copa Mundial de Brasil 2014, hace 12 años.

Los árbitros centroamericanos del Mundial

Cinco asistentes

Juan Carlos Mora (Costa Rica)

Juan Carlos Mora Araya es un destacado árbitro asistente que representa a Costa Rica en la élite del arbitraje internacional de la FIFA y cuenta con amplia experiencia en la Copa del Mundo, ya que el costarricense fue designado para las ediciones de Rusia 2018, Catar 2022 y, más recientemente, para la Copa Mundial del 2026 en Norteamérica.

Christian Ramírez (Honduras)

Christian Jesús Ramírez Soto es un reconocido árbitro asistente de élite originario de Honduras con una destacada trayectoria internacional que ha participado en Mundiales Sub-17 de la FIFA y formó parte de la terna arbitral hondureña, junto con Walter López, encargada de impartir justicia en partidos de la Copa Mundial de Catar en el 2022.

Walter López (Honduras)

Walter López Ramos es un árbitro hondureño de 47 años que forma parte de la delegación oficial elegida por la FIFA para la Copa Mundial de 2026, ya que integra la terna arbitral catracha junto con el árbitro central Saíd Martínez y puede desempeñarse como árbitro asistente o, en ocasiones, como cuarto árbitro en partidos internacionales.

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Antonio Pupiro (Nicaragua)

Henry Antonio Pupiro Esquivel es un destacado árbitro asistente de futbol nicaragüense que hizo historia al convertirse en el primer hombre nacido en Nicaragua elegido para integrar el cuerpo arbitral de un Mundial, de manera que compartirá este honor con su compatriota Tatiana Guzmán, designada para el sistema de videoarbitraje (VAR).

David Morán (El Salvador)

David Jonathan Morán Santos es un destacado asistente de futbol profesional que representa a El Salvador en el ámbito internacional como árbitro certificado por la FIFA. Sin embargo, es reconocido por integrar la principal terna arbitral de su país junto con el árbitro central Iván Barton, quien también fue elegido para la Copa Mundial 2026.

El nicaragüense Antonio Pupiro y el salvadoreño David Morán abandonan el terreno de juego en Charlotte, Carolina del Norte. (Foto Prensa Libre: EFE)

Tres centrales

Iván Barton (El Salvador)

El salvadoreño Iván Barton encabeza el grupo de árbitros centrales tras una destacada labor en la Copa Mundial del 2022, donde dirigió tres partidos, incluido el encuentro de octavos de final entre Inglaterra y Senegal. Además, el colegiado ha arbitrado la final de la Copa de Campeones de Concacaf y semifinales de la Leagues Cup.

Saíd Martínez (Honduras)

Saíd Martínez fue el central en la final de la Copa Oro 2021 y dirigió la final de vuelta de la Liga de Campeones de la Concacaf 2022 entre Seattle Sounders y Pumas. Además, tras participar en el Mundial del 2022 como cuarto árbitro, en el 2026 se convertirá en el primer hondureño en desempeñarse como árbitro central en una Copa del Mundo.

Juan Calderón (Costa Rica)

Juan Gabriel Calderón, de Costa Rica, se ha consolidado como uno de los árbitros más destacados de la región gracias a su capacidad para dirigir partidos de alta tensión y de eliminación directa. Ha estado al frente de encuentros clave en la Copa Mundial Sub-20 y en la Copa Oro, donde se ha ganado el respeto de entrenadores y dirigentes.