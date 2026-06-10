Guatemala preocupa y sigue sin mostrar su mejor versión: Los errores y aciertos de la Azul y Blanco

Durante la tarde del martes 9 de junio, la selección femenina mayor de Guatemala perdió 1-5 ante su similar de El Salvador en el Estadio Revolución, donde el conjunto salvadoreño encontró facilidades desde el inicio y aprovechó cada error defensivo de la Bicolor, que volvió a quedar en deuda con los aficionados que la apoyaron en casa.

La Azul y Blanco llegaba muy herida a este partido amistoso internacional, tras el fracaso en el Campeonato Femenino de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) del 2026, donde las guatemaltecas fueron eliminadas en la fase preliminar por Costa Rica, que las derrotó 3-0 en la última jornada de abril.

Luego de caer ante Costa Rica, Guatemala quedó fuera del Campeonato Concacaf W, que se disputará del 27 de noviembre al 5 de diciembre del 2026; de la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027, y de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, por lo que representó un duro golpe para el proyecto de la entrenadora mexicana Karla Maya.

Ahora, casi dos meses después de la eliminación en el Estadio Nacional de San José, Guatemala fue goleada por El Salvador y sufrió una derrota que dejó al descubierto los defectos de siempre y profundizó las dudas sobre el proyecto. Por ello, los últimos resultados exigen una autocrítica profunda y decisiones que permitan cambiar el rumbo.

Errores y aciertos de Guatemala

La selección mayor de Guatemala sigue sin mostrar su mejor versión y el pasado martes 9 de junio fue ampliamente superada por El Salvador, un rival que mostró mayor orden, intensidad y personalidad. Las desconcentraciones, las malas salidas desde el fondo, las dudas de la guardameta y la falta de reacción condenaron a la Azul y Blanco.

Los principales errores de la Bicolor son la poca solidez, la escasa generación ofensiva y una marcada diferencia física en varios sectores. Por lo tanto, la derrota contra El Salvador no fue exagerada, sino el fiel reflejo de un equipo al que le falta evolución y que carece de una identidad de juego, a pesar de contar con sus jugadoras habituales.

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Estos últimos resultados reflejan fallas colectivas y tácticas que se agravan a lo largo de los partidos. Para corregirlas y evitar que se repitan, es fundamental analizar los desajustes defensivos, en especial la falta de coordinación en la última línea, que permite a las delanteras rivales quedar mano a mano frente a la guardameta nacional.

Además, cuando queda abajo en el marcador, la selección de Guatemala suele perder su esquema original al atacar de forma desordenada, lo que abre espacios para los contragolpes. La línea de centrocampistas tampoco ejerce presión ni logra cortar los pases filtrados, por lo que deja expuesta a la defensa ante constantes ataques rivales.

La selección de Guatemala fue superada por la escuadra de El Salvador en el Estadio Revolución. (Foto Prensa Libre: La Selecta SLV)

Plantel joven y con futuro

Sin contar a Ana Lucía Martínez, la principal referente de Guatemala, la entrenadora mexicana Karla Maya convocó a legionarias como Marisol Stosich, María Amanda Monterroso, Acacia Edwards y Aisha Solórzano, entre otras. Estas futbolistas representan el presente y el futuro de la Bicolor, por lo que resulta necesario corregir el rumbo.

Las otras jugadoras, como Isabella Andrino, Michelle Ruano, Ailyn Azenath, Sofía Ovando, Elizabeth Estrada y Samantha López, y demás, también están conscientes de que la selección femenina de Guatemala volvió a quedar en deuda. Además, el proyecto bajo la dirección de Maya debe mostrar avances para superar los efectos de estos fracasos.