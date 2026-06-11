Memo Ochoa a la banca: La razón por la que es suplente en el partido inaugural del Mundial 2026

Durante la tarde de este jueves 11 de junio, la selección de México anunció que su portero titular para el primer partido de la Copa Mundial del 2026, contra Sudáfrica, será Raúl Rangel, guardameta de 26 años que milita en el Club Deportivo Guadalajara, por lo que Guillermo Ochoa fue enviado al banquillo por el director técnico Javier Aguirre.

México, como uno de los tres países sede de esta edición mundialista, tendrá la responsabilidad de disputar el partido inaugural de la Copa del Mundo, en contraste con su participación de hace 16 años, cuando el Tri también protagonizó el primer encuentro contra Sudáfrica, aunque en aquella ocasión el juego se disputó en Johannesburgo.

Ahora, el Estadio Ciudad de México será el escenario de la apertura del torneo de selecciones más importante del mundo, donde una de las grandes ausencias en el campo será Memo Ochoa, quien, además de ser un emblemático guardameta del Tricolor, ha sido considerado en los últimos días una leyenda de la selección mexicana.

Conforme a lo expuesto por el entrenador mexicano, Guillermo Ochoa fue relegado del arco de México porque Raúl Rangel "está en mejor momento", de manera que el guardameta de las Chivas será el titular gracias a su destacado semestre con el equipo de Guadalajara, donde se ganó la confianza del director técnico para estos partidos.

Una decisión técnica por la dimensión del partido

De acuerdo con el entrenador mexicano Javier Aguirre, en los últimos años la portería mexicana ha pasado por un proceso de renovación y Guillermo Ochoa ha perdido terreno entre los titulares del Tri. Sin embargo, su convocatoria para el Mundial cobró fuerza tras la lesión de Luis Malagón, portero del América que peleaba por el puesto.

La lesión de Luis Malagón, quien se rompió el tendón de Aquiles a finales de abril, permitió que Guillermo Ochoa, titular indiscutible de los Mundiales del 2014, 2018 y 2022, llegara a la Copa del Mundo del 2026 con la esperanza de volver a ocupar su lugar. No obstante, el portero de 40 años nunca fue la primera opción de Javier Aguirre.

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En su sexta Copa del Mundo, Ochoa será el tercer portero de México, por detrás de Raúl Rangel (Guadalajara) y Carlos Acevedo (Santos Laguna), aunque diversos medios mexicanos anunciaron la posibilidad de un homenaje tras una trayectoria de dos décadas, debido a que el exarquero del América se encuentra en la recta final de su carrera.

A pesar de ello, el portero del AEL Limassol, de la Liga Nacional de Chipre, sigue siendo considerado una de las mayores figuras del futbol mexicano, dado que protagonizó algunas de las actuaciones más destacadas de la historia reciente de México en las Copas Mundiales, especialmente frente a Brasil en el 2014 y contra Alemania en el 2018.

Ochoa: La pieza más importante

Frente a este escenario, según el director técnico mexicano Javier Aguirre, aunque Ochoa no sea titular en el partido contra Sudáfrica, sigue siendo una pieza importante en la selección mexicana, tanto por su experiencia como por su liderazgo dentro de un equipo conformado mayoritariamente por jóvenes que debutarán en un Mundial.

Pese a su última temporada discreta en Chipre, Ochoa no dejará de ser uno de los porteros más destacados en la historia de la selección de México. Además, igualó el récord absoluto al registrar seis Mundiales en su trayectoria profesional, un hito que comparte solo con figuras como el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo.