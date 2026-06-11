¿Quién es Raúl Rangel? El nuevo portero titular de México tras los tres Mundiales de Memo Ochoa

El portero de 26 años del Club Deportivo Guadalajara, Raúl Rangel, quedará en la historia del Tricolor tras haber sido el guardameta titular de su selección en el partido inaugural de la Copa del Mundo del 2026 contra Sudáfrica, donde México se impuso 2-0 y despertó la ilusión de millones de aficionados que sueñan con las semifinales.

Raúl Rangel se convirtió en el relevo oficial de Guillermo "Memo" Ochoa, quien observó el debut mundialista de la selección de México desde el banquillo tras haber disputado tres Copas del Mundo como titular del Tricolor: Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, torneos en los que disputó un total de once partidos y recibió doce goles.

Por lo tanto, Rangel entró en la lista de grandes nombres que tuvieron la responsabilidad de defender los colores de México en el principal torneo de futbol del mundo, como Jorge Campos, Oswaldo Sánchez y Óscar "El Conejo" Pérez, quien expresó su confianza en que Raúl sea el guardameta titular del Tricolor por encima de Memo Ochoa.

“Veo una línea defensiva muy sólida y una batalla muy intensa en la portería; creo que Rangel debe ser siempre el que inicie, aunque podemos esperar alguna sorpresa. Javier tiene ese plus: de repente entrena con unos y el día de partido pone a otros”, afirmó Pérez, quien se inclinó por el portero de Guadalajara sobre el veterano de Chipre.

🇲🇽 Raúl Rangel es el tercer portero Rojiblanco en ser titular en una Copa del Mundo 🧤



¡De la mera #CanteraRojiblanca! ❤️🤍 pic.twitter.com/L5LFNRveNU — CHIVAS (@Chivas) June 11, 2026

De Jalisco al Mundo

Tras debutar con el Tapatío, de la Liga de Expansión de México, Raúl Rangel pasó a formar parte de las Chivas de Guadalajara en enero del 2023, donde ya disputó 80 partidos y recibió su primera convocatoria a la selección de México en febrero del 2024. Según contó, todo ocurrió de manera rápida, hasta llegar a la Copa del Mundo.

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión ESPN, Rangel se hace cargo de la economía familiar desde los 24 años, por lo que, según contó, todo ha sido un sacrificio. Cuando era niño comenzó a trabajar en una panadería, donde realizaba labores de limpieza, para luego dedicarse al reparto de carne y cocos junto a sus abuelos.

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En un documental de Claro Sports, la madre de Raúl, Miriam Aguilar, relató que Rangel “desde chico aprendió a ser responsable”, a pesar de que era un niño muy inquieto que practicaba ciclismo, voleibol y raqueta. Sin embargo, su verdadera pasión siempre fue el futbol, dado que desde pequeño era aficionado de las Chivas de Guadalajara.

Miriam Aguilar asegura que su hijo siempre quiso defender al equipo de sus amores. No obstante, primero comenzó como delantero, pero poco a poco fue retrocediendo en el campo, ya que su entrenador no lograba encontrarle una posición, hasta que Rangel descubrió su talento bajo los tres palos y llegó a Guadalajara tras cumplir 17 años.

🇲🇽 Hoy, ese niño llevará en el pecho los colores de todo un país y tendrá el honor de inaugurar una Copa del Mundo en casa. 🥹



¡Hoy todos los niños en el arco quieren ser como tú, Raúl Rangel! 🧤 pic.twitter.com/FD6uvNKsaJ — CHIVAS (@Chivas) June 11, 2026

De promesa a realidad

Rangel atraviesa el momento más sólido de su carrera, con continuidad en Guadalajara y presencia reciente en el ciclo del entrenador Javier Aguirre con la selección de México, por lo que se ha consolidado como un portero clave gracias a sus atajadas decisivas, los partidos con el arco en cero y la confianza evidente del director técnico.

“Se ha hablado mucho de los porteros. Cualquiera que inicie en la portería va a brindar seguridad, aunque creo que Rangel lo ha hecho muy bien. El entrenador lo respalda, por lo que creo que puede iniciar todos los partidos. Javier es un tipo exacto en los detalles”, apuntó "El Conejo" Pérez, quien defendió la portería del Tri en tres Mundiales.