Ocho Copas del Mundo seguidas sin perder: Así es la racha de México en sus debuts mundialistas

Durante la tarde de este jueves 11 de junio, la selección de México derrotó 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial del 2026, con lo que el Tricolor firmó su octavo debut consecutivo sin perder en Copas del Mundo y mantiene la esperanza de alcanzar por primera vez las semifinales del torneo más prestigioso de todos.

El héroe del Tri fue el delantero colombiano naturalizado mexicano Julián Quiñones, quien en su primer Mundial con la selección mexicana demostró que está hecho para los momentos importantes y, al minuto 9, anotó el primer gol del partido, con el que 87 mil espectadores en el Estadio Ciudad de México enloquecieron y perdieron la voz.

Como anfitrión, México espera terminar primero del Grupo A, por encima de Sudáfrica, República Checa y Corea del Sur, por lo que la victoria en la primera jornada despertó la ilusión de millones de mexicanos, que tuvieron que esperar cuatro décadas para que la Copa Mundial regresara a territorio mexicano desde la edición de 1986.

La sorpresiva racha del Tri demuestra que México suele comenzar las Copas del Mundo con el pie derecho, pero con el paso de los partidos pierde impulso y suele quedar eliminado en los octavos de final. Sin embargo, este será el primer Mundial con dieciseisavos de final, por lo que deberá disputar un partido más para alcanzar esa instancia.

Los últimos debuts mundialistas de México

Catar 2022: México 0-0 Polonia

El 22 de noviembre del 2022, en el Estadio 974 de Doha, Catar, el partido entre México y Polonia, correspondiente a la primera jornada del Grupo C, terminó con un empate 0-0. El hecho más relevante ocurrió en el segundo tiempo, cuando el guardameta mexicano Guillermo Ochoa atajó un penal a Robert Lewandowski y se convirtió en héroe.

Rusia 2018: México 1-0 Alemania

La selección de México derrotó a Alemania el 17 de junio del 2018 durante la fase de grupos de la Copa del Mundo de Rusia. Este partido, disputado en el Estadio Luzhnikí de Moscú, es recordado como uno de los triunfos más importantes del futbol mexicano, dado que venció al entonces campeón del mundo con un gol de Hirving Lozano.

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Brasil 2014: México 1-0 Camerún

La selección de México derrotó 1-0 a Camerún el 13 de junio del 2014 en la fase de grupos de la Copa del Mundo de Brasil. El único gol del encuentro, disputado en el Arena das Dunas de Natal, fue anotado por Oribe Peralta al minuto 60, en un partido recordado por los goles anulados a Giovani dos Santos, exjugador del FC Barcelona.

Sudáfrica 2010: México 1-1 Sudáfrica

El partido inaugural de la Copa del Mundo del 2010 entre Sudáfrica y México terminó con un empate 1-1. Siphiwe Tshabalala abrió el marcador para los locales y Rafael Márquez igualó para el Tri en el Estadio Soccer City de Johannesburgo, en el encuentro que marcó el inicio de la primera Copa Mundial celebrada en el continente africano.

Alemania 2006: México 3-1 Irán

El 11 de junio del 2006, en el Frankenstadion de Núremberg, México derrotó 3-1 a Irán en su debut en el Grupo D de la Copa del Mundo de Alemania del 2006. Zinha fue la figura del partido al registrar una asistencia y un gol, pero los mexicanos recuerdan especialmente a Oswaldo Sánchez, quien jugó tras el reciente fallecimiento de su padre.

Japón 2002: México 1-0 Croacia

México derrotó 1-0 a Croacia el 3 de junio del 2002 en el Estadio del Gran Cisne de Niigata, Japón, en su debut en el Grupo G de la Copa del Mundo de Corea-Japón. El gol de la victoria fue anotado por Cuauhtémoc Blanco mediante un tiro penal al minuto 60, acción que también provocó la expulsión del defensor croata Boris Živković.

Francia 1998: México 3-1 Corea del Sur

Correspondiente a la primera jornada del Grupo E de la Copa del Mundo de 1998, México derrotó 3-1 a Corea del Sur el 13 de junio en Lyon. Durante este encuentro, Cuauhtémoc Blanco realizó por primera vez en un Mundial su jugada, la cuauhtemiña, un regate que se convirtió en una de las acciones más recordadas de toda su carrera.

EE. UU. 1994: Noruega 1-0 México

La última derrota de México en un debut mundialista fue contra Noruega en la Copa del Mundo de 1994. El partido se disputó el 19 de junio en el Estadio Robert F. Kennedy de Washington, donde los noruegos se llevaron los tres puntos gracias a un gol de Kjetil Rekdal al minuto 84, que significó la primera victoria mundialista para su selección.