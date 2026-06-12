“Que este Mundial transcurra en paz”: El mensaje de Shakira por las acusaciones de tener una doble

La cantante colombiana Shakira encabezó el espectáculo musical de la inauguración de la Copa Mundial del 2026 en la Ciudad de México, donde, a dueto con el músico nigeriano Burna Boy, interpretó el tema oficial de la Copa del Mundo, Dai Dai, en compañía de otros artistas de la región, como Maná, Danny Ocean, J Balvin y Ryan Castro.

Durante la ceremonia, la estrella nacida en Barranquilla fue ovacionada por los casi 84 mil espectadores que presenciaron el momento histórico en el Estadio Ciudad de México. Sin embargo, quienes siguieron el espectáculo por televisión criticaron a Shakira, debido a que muchos creían que una doble había tomado su lugar en el inmueble.

El debate comenzó en redes sociales porque diversos internautas aseguraron que la colombiana de 49 años no actuó en el espectáculo de México, sino que fue sustituida por una doble. Asimismo, los rumores aumentaron porque otros cuestionaron la cara de Shakira, quien presuntamente se sometió a algún tratamiento estético en el rostro.

“Arruinaron la inauguración de la Copa del Mundo poniendo una doble de Shakira. No se parece en nada y se ve muy diferente”, agregó uno de los usuarios en las plataformas digitales, donde expertos en temas de belleza llegaron a la conclusión de que la cantante colombiana recurre al láser para intentar cuidar la salud de su piel.

El mensaje de Shakira en redes

"Que esta Copa Mundial del 2026 transcurra en paz y sea una fuente de alegría y unión para todos en el mundo. Y, sobre todo, que recordemos a nuestros pequeños campeones que esperan oportunidades, como la educación, para que puedan triunfar en la vida", escribió Shakira tras las acusaciones de no haberse presentado en México.

Sus seguidores consideran que el mensaje de paz, alegría y unión hace referencia a las críticas que recibió durante su presentación en la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo, por lo que Shakira decidió publicar otras fotografías en las que se le puede ver, con el mismo atuendo del espectáculo, posando con sus amigos y otros artistas.

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Frente a este escenario, El Heraldo de México informó que Shakira se sometió a un tratamiento estético antes de su espectáculo en la ceremonia, donde utilizó dos tipos de láser con una potencia superior a la de los tradicionales, ya que forman parte de un tratamiento de base para mejorar la síntesis de colágeno y la biomodulación de la piel.

El periódico mexicano indicó que, con esta tecnología, Shakira trata desde las arrugas hasta las cicatrices, manchas, flacidez e inflamación de la piel, por lo que, aunque no requiere recuperación, seguramente el rostro de la colombiana todavía no estaba lo suficientemente desinflamado como para cantar en México sin las grandes gafas de sol.

La publicación de Shakira en sus redes sociales oficiales. (Foto Prensa Libre: Instagram)

¿Shakira se hizo alguna cirugía estética?

Aunque en las redes sociales se especula que Shakira se sometió a una o más cirugías estéticas en el rostro, ni la cantante colombiana ni sus representantes han confirmado que se haya realizado algún procedimiento de cirugía plástica orientado a mejorar la apariencia física y la armonía facial o corporal, pese a estar próxima a cumplir 50 años.

Por lo tanto, en vez de responder a los comentarios y memes en las plataformas digitales, especialmente en X y Facebook, la artista colombiana eligió el camino del llamado espiritual y fue publicando distintos momentos de la ceremonia en el Estadio Ciudad de México a través de sus historias de Instagram, junto con otros cantantes y raperos.