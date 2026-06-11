Inauguración de la Copa Mundial 2026 en EE. UU: Fecha, horario y artistas que estarán en California

La Copa del Mundo del 2026 inició este jueves 11 de junio luego de que millones de aficionados en todo el mundo contaran los minutos para que el balón comenzara a rodar en el Estadio Ciudad de México, donde la selección mexicana derrotó 2-0 al cuadro de Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial ante más de 80 mil espectadores.

Sin embargo, antes de que las selecciones repitieran el partido inaugural de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, los aficionados disfrutaron de la esperada ceremonia inaugural en la capital mexicana, ya que, por primera vez en la historia de los Mundiales, habrá tres ceremonias inaugurales, una en cada país sede: México, EE. UU. y Canadá.

La ceremonia inaugural se tuvo que dividir en tres actos debido a la naturaleza inédita de la Copa del Mundo del 2026, organizada por tres países. El primero se llevó a cabo este jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. Un día después se realizarán las ceremonias de Canadá, en Toronto, y de Estados Unidos, en Los Ángeles, California.

No obstante, las tres inauguraciones compartirán algunos elementos tradicionales, como desfiles de banderas, actos protocolares y la exhibición del balón oficial del torneo, pero cada una tendrá una identidad visual y cultural propia, dado que la producción general está a cargo del italiano Marco Balich, responsable de ceremonias olímpicas.

Artistas en la inauguración de EE. UU.

El viernes 12 de junio será el turno de Estados Unidos, país que albergará la mayoría de los partidos del torneo, con 78 encuentros en 11 ciudades de su territorio. Allí, la ceremonia se realizará en Los Ángeles, California antes del debut de EE. UU. contra Paraguay, y el cartel estará encabezado por Katy Perry, Future, Anitta, Lisa, Rema y Tyla.

La ceremonia inaugural de EE. UU, en California, se llevará a cabo en el SoFi Stadium, un recinto multiusos con capacidad para casi 70 mil espectadores, y está programada para comenzar a las 17.30 horas de Guatemala y México (16.30 horas en Los Ángeles, 18.30 horas en Chicago y 19.30 horas en Toronto) e incluirá un espectáculo de luces.

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De acuerdo con la cadena estadounidense CNN, el actor Jason Sudeikis, protagonista de la serie Ted Lasso y embajador de la Copa Mundial del 2026, será el encargado de dar la bienvenida a la ceremonia de apertura en Estados Unidos, donde la artista más reconocida del concierto será la cantante Katy Perry, quien estará acompañada por Lisa.

Asimismo, antes del partido se presentarán la estrella sudafricana Tyla, el músico afrobeat Rema, la brasileña Anitta y el rapero estadounidense Future, quienes cederán el escenario al dúo paraguayo Purahéi Soul, encargado de interpretar el himno de Paraguay, y al dúo de country Dan-Shay, que interpretará el himno de los Estados Unidos.

Ceremonia en Los Ángeles

“La lista de artistas refleja la diversidad cultural de Estados Unidos y la vitalidad de sus numerosas diásporas, destacando la gran influencia del país en la música, el entretenimiento y la cultura pop, a la vez que demuestra el poder de los músicos para unir a las personas en todo el país”, agregó Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

“Esta ceremonia de apertura en Los Ángeles representa la extraordinaria magnitud de lo que será la Copa Mundial del 2026”, concluyó el presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociación, quien dijo que California, considerada la capital mundial del entretenimiento, reunirá deporte, música y diversión en un escenario global.