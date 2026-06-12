¿Por qué no juega Alphonso Davies? Canadá inicia su camino en el Mundial 2026 sin su figura

Para sorpresa de muchos, el defensor y estrella del Bayern de Múnich, Alphonso Davies, no forma parte del plantel canadiense que debutó en la ciudad de Toronto contra Bosnia y Herzegovina este viernes 12 de junio, en el primer encuentro de los locales en la Copa Mundial del 2026, que coorganizan por primera vez con EE. UU. y México.

De acuerdo con el entrenador estadounidense de Canadá, Jesse Marsch, el lateral izquierdo de 25 años aún no se ha recuperado por completo de una lesión muscular que sufrió con los bávaros en la semifinal de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain, de Francia, equipo que terminó consagrándose campeón de Europa.

"Se está recuperando increíblemente bien. Nos estamos preparando para aumentar la intensidad de su entrenamiento. Esperamos de verdad que avancemos en los próximos días y la próxima semana, y que pronto pueda aportar su granito de arena", deseó Marsch, quien, luego de enfrentar a Bosnia, debe medirse contra Catar y Suiza.

Por lo tanto, la selección de Canadá abrió su participación en la Copa del Mundo 2026 con una ausencia que pesa, dado que la baja de Davies representa un duro golpe para el equipo de Marsch, que buscaba apoyarse en su velocidad y desequilibrio, aunque los compañeros del bávaro mantienen la confianza en que podrá reincorporarse pronto.

¿Podrá Canadá prosperar sin Davies?

El historial médico del lateral no ayuda a la selección de Canadá, ya que Alphonso Davies apenas disputó dos de sus últimos veinte partidos debido a una seguidilla de problemas físicos, incluido un desgarro del ligamento cruzado anterior, por lo que la estrella del Bayern de Múnich debe seguir un protocolo de recuperación independiente.

Con la ayuda de su fisioterapeuta privado y alejado del grupo principal, Alphonso Davies intentó transmitirle optimismo a su equipo al señalar que la resonancia mostró “signos muy positivos” y que “está sanando increíblemente bien, casi por completo”, de manera que el lateral no descarta estar disponible para los próximos dos partidos.

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Sin embargo, ante esta situación, el joven Luc de Fougerolles, del Fulham, fue el elegido para cubrir la zaga del capitán en el arranque de la Copa del Mundo, un desafío enorme en un escenario mundialista, dado que aún no está al 100% pero cada día se muestra más fuerte, lo que alimenta la esperanza de que pueda ser un aporte clave.

Esto se debe a que el costado izquierdo de Canadá suele ser el territorio de Davies, pero las lesiones han mantenido fuera al astro del Bayern con demasiada frecuencia, por lo que la selección canadiense ha mostrado claras diferencias cuando él inicia y cuando está ausente, lo que afecta de forma considerable el equilibrio dentro del campo.

Lo que dicen los datos

Conforme a lo expuesto por Sofascore, una de las plataformas web líderes a nivel mundial para seguir estadísticas detalladas, sin Davies la selección de Canadá juega con más solidez, de una manera más limpia y es mucho más productiva, debido a que el lateral del Bayern de Múnich abre más el campo y conduce mucho más el balón.

Cuando Alphonso falla en la construcción, Canadá se ve obligada a defender más transiciones y cubrir espacios más amplios por la izquierda. No obstante, sin Davies, la selección canadiense luce menos apresurada con la posesión y los roles por la banda se comparten de manera conservadora, lo que mantiene ordenada la línea defensiva.