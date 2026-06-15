Escándalo en Brasil: Acusan al presidente de la Federación de ir con su amante a la Copa Mundial

A través de redes sociales se denunció que el presidente de la Confederación Brasileña de Futbol (CBF), Samir Xaud, utilizó recursos del ente rector brasileño para costear el alojamiento y los traslados de una empresaria a la que señalan como su amante durante su viaje al MetLife Stadium, de Nueva York, en el marco de la Copa Mundial 2026.

Conforme a lo expuesto por el portal Leo Dias, un importante medio de comunicación brasileño dedicado al entretenimiento, Camila Cristina Andrade se hospedó entre el martes 2 y el miércoles 10 de junio en un hotel de Nueva York, previo al debut de Brasil en el torneo, y el gasto total de alojamiento ascendió a US$10 mil 500 (Q80 mil 165).

Adicionalmente, el miércoles 3 de junio, Xaud y Andrade fueron vistos juntos durante una cena en el restaurante Harry Cipriani, ubicado en el distrito de Manhattan. Al retirarse del lugar, compartieron el vehículo alquilado que estaba a disposición del presidente de la Confederación Brasileña de Futbol durante su estadía en Estados Unidos.

Sin embargo, Xaud está casado desde hace más de 20 años con Natalia, con quien tiene tres hijos, por lo que el presidente de la Confederación Brasileña de Futbol quedó envuelto en un escándalo en las últimas horas tras ser acusado de utilizar indebidamente fondos de la institución para, presuntamente, costear la estadía de una amante.

No es un hecho aislado

De acuerdo con Infobae, un reconocido medio digital en español enfocado en noticias de actualidad, política, economía, deportes y entretenimiento, este no sería un hecho aislado, ya que en diciembre del 2025, Samir Xaud invitó a la influencer Tamires Fernandes Barcellos a la final del Mundial de Clubes entre Flamengo y París Saint-Germain.

En aquella ocasión, el pasaje de Tamires en clase ejecutiva y su estadía en Doha, Catar, del lunes 15 al viernes 19 de diciembre, por US$11 mil (Q83 mil 985), fueron cargados a la Confederación Brasileña de Futbol, dado que Fernandes Barcellos accedió a la zona exclusiva del estadio junto con familiares y amigos de los jugadores del Flamengo.

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No obstante, la Confederación Brasileña de Futbol rechazó las acusaciones y, mediante un comunicado oficial, afirmó que “rechaza las informaciones sobre presunto uso indebido de fondos” divulgadas por dicho portal. Además, agregó que “los gastos realizados por la entidad están vinculados a las actividades institucionales” de Samir Xaud.

“Los gastos personales de los directivos corren por cuenta de ellos mismos. Reiteramos que la actual gestión tiene como pilares la transparencia, la responsabilidad administrativa y el compromiso con la integridad”, concluyó la Confederación Brasileña de Futbol, que no solo se vio afectada por el empate de Brasil en el MetLife Stadium.

Samir Xaud presidente da CBF traiu a esposa com várias amantes uma delas é a modelo Tata Barcellos!



Ele gastou com viagens, hospedagens com dinheiro da própria CBF e ultrapassam mais de 59 mil reais! pic.twitter.com/hbiu8RHC4M — lype (@lypetomaz) June 15, 2026

Críticas a Samir Xaud

Leo Dias, uno de los periodistas de entretenimiento y celebridades más famosos de Brasil, publicó la investigación en sus redes sociales oficiales y señaló abiertamente que este patrón se ha repetido desde el inicio de la gestión de Samir Xaud, elegido presidente de la Confederación Brasileña de Futbol en mayo del 2025 como candidato único.

“Xaud asumió la Confederación Brasileña de Futbol hace más de un año y, desde entonces, muchos viajes vienen siendo pagados por la CBF a amigos, familiares y amantes”, declaró el periodista en un programa de farándula brasileña, conocido principalmente por sus exclusivas y primicias sobre la vida privada de los artistas y las figuras públicas.