Muerte de Oliver Tree tras accidente en Brasil: Esta es la fortuna que dejó el cantante de EE. UU.

El artista estadounidense Oliver Tree falleció el pasado domingo 14 de junio, a los 32 años, en un accidente aéreo en Río de Janeiro, Brasil, lo que puso fin a la carrera de un músico que, detrás de una imagen caricaturesca y viral en internet, construyó una propuesta artística marcada por la vulnerabilidad, la soledad y la sensación de no encajar.

Con su corte de tazón, gafas rojas y atuendos extravagantes, el nacido en la ciudad de Santa Cruz, California, comenzó a hacer música desde niño. Pasó por bandas de rock, el mundo del DJ y la producción electrónica antes de alcanzar notoriedad viral en el 2017 con When I'm Down, cuando parecía estar diseñado para la era de los memes.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, Oliver Tree Nickell pertenecía musicalmente a una generación de artistas que borró las fronteras entre géneros, al transitar entre el rock alternativo, el hip-hop, el pop alternativo y la electrónica en distintas fases de su carrera. Sin embargo, siempre estuvo obsesionado con la ansiedad y el fracaso.

Ante esta situación, su muerte en un accidente de helicóptero puso fin a una carrera singular en la frontera entre la sátira de internet y la vulnerabilidad emocional. "Yo quiero mostrarle a la gente cómo ser ella misma y reunir a todas esas personas raras, a quienes no encajan", agregó el artista en una entrevista un día antes de fallecer.

La fortuna que dejó Oliver Tree

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense CNN, el cantante y compositor californiano Oliver Tree acumuló una fortuna estimada en US$4 millones (Q30 millones 496 mil), gracias a cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales, giras mundiales y acuerdos de marca nacionales e internacionales.

Luego de alcanzar su primer gran reconocimiento en el 2016 tras una colaboración con el productor Whethan, ese impulso inicial lo llevó a firmar con Atlantic Records, donde lanzó cuatro álbumes de estudio —entre ellos, Ugly Is Beautiful, Cowboy Tears y Alone in a Crowd— y desarrolló una de las propuestas más distintivas del pop alternativo.

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Su álbum debut, Ugly Is Beautiful, condensó esa identidad, dado que, mientras su imagen pública se apoyaba en la exageración y el espectáculo, canciones como Jerk Again y Life Goes On abordaban sentimientos de resiliencia y frustración de alguien obsesionado con temas como la alienación, la ansiedad, el fracaso y las relaciones destructivas.

Paradójicamente, sus mayores éxitos fueron utilizados en plataformas como TikTok, donde Miss You se convirtió en un fenómeno global. Es por eso que, al momento de su muerte, Oliver Tree contaba con más de 16 millones de seguidores en sus redes sociales oficiales y superaba los mil millones de reproducciones entre YouTube y Spotify.

Ingresos de Oliver Tree

Según Celebrity Net Worth, un sitio web que publica estimaciones del patrimonio y las actividades financieras de celebridades, la música fue la principal fuente de ingresos de Oliver Tree, debido a que las regalías generadas por sus canciones, que acumularon millones de reproducciones, constituyeron una parte central de todas sus ganancias.

No obstante, las giras también aportaron de manera significativa a su patrimonio, dado que a lo largo de su carrera artística se presentó en festivales de gran escala como Coachella, Lollapalooza y Outside Lands, además de encabezar sus propias giras por todo el mundo, principalmente en Argentina, México, Brasil, Estados Unidos y Europa.