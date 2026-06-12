¿Estará Donald Trump en la apertura del Mundial 2026? Esto dijo tras enviar un mensaje a EE. UU.

La selección de los Estados Unidos debuta este viernes 12 de junio en la Copa Mundial del 2026 frente al combinado de Paraguay. Por lo tanto, al igual que ocurrió en la previa de los partidos en Ciudad de México y Canadá, en el tercer país organizador también se llevará a cabo una ceremonia de apertura antes del encuentro en Los Ángeles.

EE. UU. vuelve a ser anfitrión de un Mundial después de la edición que organizó en 1994, hace 32 años. Por ello, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que esta representa una gran responsabilidad para el país. Sin embargo, el mandatario republicano no asistirá a la ceremonia inaugural que se llevará a cabo en California.

El director general del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la Copa del Mundo, Andrew Giuliani, confirmó que el magnate neoyorquino no asistirá a la ceremonia de apertura debido a la recargada agenda del presidente de Estados Unidos durante los próximos días. A pesar de ello, sí logró asistir a las finales de la NBA en Nueva York.

“No va a poder asistir al partido inaugural. Como ya hemos dicho, el presidente tiene una agenda muy apretada. Pero sé que va a estar muy involucrado durante toda esta Copa del Mundo 2026 ”, comentó Giuliani, quien añadió que el secretario de Estado, Marco Rubio, asistirá al encuentro en representación del gobierno de Donald Trump.

Posible presencia más adelante

La cadena de televisión estadounidense TUDN informó que el presidente de Estados Unidos sorprendió a la selección de ese país con una llamada telefónica horas antes de su participación en la Copa Mundial 2026 y no descartó una aparición posterior conforme avance la competición, ya que estará más involucrado en la recta final del torneo.

“Pero una cosa, habiendo conocido a Donald Trump durante más de tres décadas, lo que puedo decirles es: esperen lo inesperado. Siempre esperen un final de suspenso con él. A lo largo de este torneo, no me sorprendería verlo involucrarse cada vez más en la Copa del Mundo”, agregó Giuliani, sobre la llamada del presidente a su selección.

Lea más: ¿Por qué no jugó Alphonso Davies? Canadá inició su camino en el Mundial 2026 sin su figura

Por lo tanto, las declaraciones de Giuliani y la llamada del mandatario republicano a la selección de Estados Unidos mantienen la incógnita sobre una posible presencia del presidente Donald Trump en otros momentos de la Copa del Mundo, aunque ya está confirmada su ausencia en el debut de Estados Unidos frente a Paraguay en California.

A pesar de ello, Giuliani indicó que al secretario de Estado, Marco Rubio, lo acompañarán el secretario de Transporte, Sean Duffy, y el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin. De esa manera, ni Donald Trump en Estados Unidos ni Claudia Sheinbaum en México asistirán a las ceremonias de apertura en sus respectivos países.

El camino de EE. UU.

La selección de los Estados Unidos es la única de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) que ha llegado a las semifinales de una Copa del Mundo. No obstante, desde que lo consiguió en la edición de Uruguay 1930, el conjunto de las barras y las estrellas no ha podido superar los cuartos de final.

Ahora, EE. UU. parte como favorito para quedarse con el primer lugar del Grupo D, por delante de Paraguay, Turquía y Australia. No obstante, a partir de los dieciseisavos de final, el camino podría complicarse, ya que enfrentaría al tercer lugar de los grupos B, E o F, donde figuran selecciones como Alemania, Ecuador, Japón y Países Bajos.