Uruguay se complica ante Arabia Saudita en su debut mundialista: ¿Por qué no jugó Luis Suárez?

La selección de Uruguay comenzó este lunes 15 de junio su aventura en la Copa Mundial del 2026 ante Arabia Saudita, torneo al que llegó después de un ciclo mundialista repleto de altibajos y con la ilusión de olvidar la dolorosa eliminación en la fase de grupos de Catar 2022, donde fue superada por los cuadros de Portugal y Corea del Sur.

El Hard Rock Stadium de Miami, Florida, con capacidad para 65 mil espectadores, dio el pistoletazo de salida a la participación de la selección charrúa, que afrontó este partido con las bajas del central del FC Barcelona, Ronald Araújo, por una lesión en el gemelo, y de Giorgian de Arrascaeta, también por problemas en las pantorrillas.

Sin embargo, el Mundial 2026 todavía no le ha servido de revancha a Uruguay respecto de Catar, torneo en el que quedó eliminada por un gol en el tiempo de descuento, dado que la Celeste empató su primer partido ante Arabia Saudita luego de pasar más de 40 minutos por debajo en el marcador frente a una selección, en teoría, inferior.

Esto se debe a que Uruguay afrontaba este Mundial con la certeza de que podía vencer a cualquier selección, después de derrotar a Brasil por primera vez en 20 años y a Argentina por primera vez como visitante durante las eliminatorias, en las que clasificó con comodidad, pero sin brillo. No obstante, la jornada dejó más dudas que certezas.

¿Por qué no jugó Luis Suárez?

La selección uruguaya se presentó en este torneo sin su máximo goleador histórico, Luis Suárez, por primera vez en más de una década, ya que la Copa América del 2015 fue el último torneo de selecciones para el que el Pistolero no fue convocado, debido a la sanción que recibió por morder a Giorgio Chiellini durante el Mundial de Brasil 2014.

Conforme a lo expuesto por el entrenador argentino Marcelo Bielsa, el delantero del Inter Miami, de 39 años, no atraviesa su mejor momento en la Major League Soccer (MLS) de EE. UU. Además, tuvo un encontronazo mediático con el cuerpo técnico de Uruguay en septiembre del 2024, aunque posteriormente se reconcilió con este.

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"En su momento di un paso al costado porque veía que tenía que dejar paso a los más jóvenes. También dije unas cosas que no tenía que haber dicho. Ya me disculpé con quienes debía disculparme", añadió el Pistolero en septiembre del 2025, un año después de sus declaraciones contra el técnico argentino de 70 años, a quien había criticado.

Dadas las circunstancias, en su ausencia, los goles de Uruguay recaen en Darwin Núñez y Federico Viñas, aunque el estilo directo que imprime el director técnico Marcelo Bielsa al equipo charrúa también permite las llegadas desde atrás de los centrocampistas, como sucedió este lunes 15 de junio ante Arabia Saudita con Maximiliano Araújo.

El adiós de Luis Suárez

Suárez se despidió oficialmente de la Celeste como el máximo goleador histórico de Uruguay, con 69 tantos en 143 partidos. Asimismo, el Pistolero disputó 16 encuentros en los Mundiales y anotó siete goles; entre los más importantes destacan los tres que marcó en Sudáfrica 2010, con los que ayudó a los charrúas a alcanzar el cuarto puesto.

Por otra parte, aunque no logró llevar a su selección a una final de la Copa del Mundo, fue capaz de conquistar el continente al levantar la Copa América 2011, en la que anotó cuatro goles. Además, 13 años después, Luis disputó su último torneo con Uruguay y fue clave para que la Celeste consiguiera el tercer lugar en la Copa América 2024.