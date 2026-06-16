Copa Mundial 2026: Los nombres de la posible alineación de Argentina en el juego contra Argelia

La selección de Argentina jugará este martes su cuarto encuentro en la historia de las Copas del Mundo disputado un 16 de junio y lo hará con el recuerdo de dos partidos que pasaron a la historia. Por ello, buscará una victoria para comenzar de la mejor manera una Copa Mundial que nuevamente la sitúa entre las favoritas al título.

El 16 de junio de 1986, hace 40 años, la selección de Argentina, dirigida entonces por Carlos Salvador Bilardo, se enfrentó a Uruguay en una nueva edición del clásico del Río de la Plata durante la Copa Mundial de México. Pedro Pablo Pasculli anotó el único gol del partido para darle la victoria a la Albiceleste en el estadio Cuauhtémoc, de Puebla.

Veinte años después, el 16 de junio del 2006, el actual capitán de la Albiceleste, Lionel Messi, debutó frente a Serbia y Montenegro y disputó el primero de sus seis Mundiales gracias a la decisión del entonces técnico de Argentina, José Néstor Pékerman, quien envió a la Pulga al campo a los 75 minutos del partido en Gelsenkirchen.

Por último, el 16 de junio del 2018, la selección de Argentina debutó en Moscú, Rusia, y empató 1-1 ante Islandia. El delantero Sergio "El Kun" Agüero marcó para los dirigidos por Jorge Sampaoli, mientras que el atacante Alfred Finnbogason igualó para los europeos y se convirtió en el autor del primer gol islandés en los Mundiales.

La posible alineación de Argentina contra Argelia

Portería

Todo parece indicar que el arquero Emiliano "Dibu" Martínez será titular con la selección de Argentina en el partido de este martes 16 de junio contra Argelia. La presencia del portero del Aston Villa de Inglaterra generó dudas por una lesión, pero el director técnico argentino Lionel Scaloni ya confirmó su participación en el once inicial.

Defensa

Conforme a lo expuesto por ESPN, Cristian Romero y Lisandro Martínez compartirán la defensa en el debut de la Albiceleste en la Copa Mundial del 2026, frente a Argelia, en Kansas City. Ante este escenario, el entrenador Lionel Scaloni sorprendió al dejar en el banquillo a Nicolás Otamendi, referente de la selección campeona del mundo.

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Mediocampo

De acuerdo con Gastón Edul, reconocido periodista deportivo argentino, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Facundo Medina serán titulares en el debut de Argentina frente a Argelia, dado que los cuatro son piezas clave en el esquema del equipo y saltarán al campo de juego para conectar la línea defensiva con la ofensiva.

Delantera

Lionel Messi y Lautaro Martínez formarán nuevamente una de las duplas ofensivas más importantes de la selección de Argentina y liderarán el ataque de la Albiceleste. Esto se debe a que, en los últimos juegos de preparación previos al torneo, mostraron su habitual sincronía con una gran combinación que derivó en claras opciones de peligro.

Ya estamos en campo de juego.

Cuti y Licha es la zaga central titular.

De Paul, Enzo, Alexis es el mediocampo.

Lautaro de nueve.

Medina sería el lateral por la izquierda. pic.twitter.com/MWaZ83u87Q — Gastón Edul (@gastonedul) June 16, 2026

El heredero de Di María: La apuesta de Scaloni por Thiago Almada

La novedad en el partido contra Argelia podría ser la presencia de Thiago Almada, uno de los jugadores predilectos del técnico Lionel Scaloni, quien tiene depositadas grandes esperanzas en el mediocampista ofensivo del Atlético de Madrid. Por ello, surge una interrogante: ¿puede el canterano de Vélez ser la sorpresa de la Albiceleste?

Esto se debe a que, según Clarín, uno de los periódicos más importantes de Argentina, hace meses que Scaloni imagina a Almada como titular, ya que desde el adiós de Ángel Di María se le instaló la idea de que Thiago era el reemplazante ideal. “El paso de Almada a Europa ha sido clave. Yo lo conozco desde las juveniles”, agregó Scaloni.