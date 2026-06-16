Luego de anotar un triplete contra Argelia: ¿Por qué Lionel Scaloni decidió sustituir a Leo Messi?

Durante la noche de este martes 16 de junio, el argentino Lionel Messi marcó tres goles en el partido de fase de grupos ante la selección de Argelia y, con 16 anotaciones en seis Copas del Mundo, igualó el récord del alemán Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de los Mundiales, marca que alcanzó en la edición de Brasil 2014.

A sus 38 años, el capitán de la Albiceleste llegó a esta Copa Mundial del 2026 como campeón del mundo, tras el hito conseguido en Catar 2022. Por lo tanto, el "10" del Inter Miami confesó que este torneo serviría como transición para que los jugadores más veteranos, como él y Nicolás Otamendi, cedieran su lugar a los más jóvenes.

Sin embargo, quien es considerado con frecuencia el mejor jugador del mundo y uno de los mejores de todos los tiempos todavía tiene mucho por ofrecer, y el partido ante la selección de Argelia, en Kansas City, Misuri, fue una muestra de ello, ya que el exfutbolista del FC Barcelona fue capaz de liderar a su equipo hacia una victoria por 3-0.

Pese a que aterrizó en los Estados Unidos con molestias musculares, Leo Messi inició como titular el primer partido de la fase de grupos y disputó casi 80 minutos, hasta que el director técnico argentino Lionel Scaloni decidió sustituirlo para dar ingreso a Nicolás Paz, considerado por el entrenador como una de las próximas joyas del país.

¿Por qué Scaloni decidió sustituir a Messi?

Lionel Messi anotó su triplete ante Argelia a los minutos 17, 60 y 76, por lo que su actuación en Kansas City le permitió convertirse en el jugador más veterano en la historia de la Copa del Mundo en marcar tres goles en un mismo partido, superando por más de cinco años a Cristiano Ronaldo, quien anotó un triplete ante España en el 2018.

No obstante, cuatro minutos después de anotar su tercer gol, el entrenador Lionel Scaloni decidió sustituir a Leo Messi para que recibiera la ovación de los más de 76 mil espectadores presentes en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri, quienes se rindieron ante el "10" rosarino, que una vez más deslumbró a millones de aficionados.

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Adicionalmente, el técnico de la Albiceleste había comentado antes del partido ante Argelia que el capitán estaba listo para disputar aproximadamente 70 minutos, debido a las molestias físicas que arrastraba desde Miami. Sin embargo, permitió que el astro permaneciera más tiempo en el campo con la esperanza de que consiguiera otro gol.

Por lo tanto, aunque fue sustituido solo diez minutos antes de que terminara el partido, la sustitución también le permite a Messi tener un mayor descanso que sus compañeros que disputaron todo el juego, como Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Facundo Medina y Lisandro Martínez, cinco de los pilares del equipo.

Los siguientes desafíos de la Albiceleste

Tras iniciar la fase de grupos de la Copa Mundial de 2026 con el pie derecho, la selección de Argentina intentará asegurar el liderato del Grupo J en las próximas dos jornadas, cuando enfrente a Austria el lunes 22 de junio y a Jordania el sábado 27 de junio, dos selecciones que, en el papel, parecen muy inferiores a la Albiceleste.

Si Argentina termina en el primer lugar del Grupo J, tendría que enfrentar en los dieciseisavos de final a la selección que concluya en el segundo puesto del Grupo H. Por lo tanto, sus posibles rivales serían Uruguay, Arabia Saudita, España o Cabo Verde.

Pese a que uruguayos y españoles parten como favoritos, Arabia Saudita y Cabo Verde ya han demostrado que pueden dar la sorpresa.