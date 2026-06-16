Dos guatemaltecos mueren en accidente de hidrodeslizador cerca del río Kissimmee, Florida

Durante la tarde del 15 de junio, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, la Oficina del Sheriff del Condado de Highlands y el Departamento de Bomberos de Sebring respondieron al reporte de una embarcación volcada que, según la información preliminar, se dirigía hacia el río Kissimmee desde el canal Istokpoga.

De acuerdo con WTSP-10 News, estación de televisión afiliada a la cadena CBS que presta servicio en las áreas de Tampa Bay, la embarcación volcada giró hacia una zona profunda y comenzó a llenarse de agua. Por lo tanto, según información preliminar, siete hombres se encontraban a bordo del hidrodeslizador cuando comenzó a hundirse.

Cuatro de ellos regresaron a la orilla sanos y salvos, por lo que se iniciaron las labores de búsqueda de los otros tres, quienes posteriormente fueron declarados fallecidos por la Comisión de Conservación de la Vida Silvestre y la Pesca de Florida, agencia encargada de gestionar, proteger y conservar los recursos de vida silvestre del estado.

Ante esta situación, la Comisión de Conservación de la Vida Silvestre y la Pesca de Florida informó durante la mañana de este martes 16 de junio que los tres hombres fallecidos en un accidente de hidrodeslizador en un canal del condado de Highlands eran inmigrantes indocumentados: uno era mexicano y los otros dos, guatemaltecos.

Accidente acuático en Florida

"La Oficina del Sheriff del Condado de Highlands ofrece sus oraciones a quienes se han visto afectados por esta tragedia y expresa sus más sentidas condolencias a las familias, amigos y seres queridos de las víctimas", declaró la institución mediante un comunicado, en el que también indicó que la investigación en el canal del río continúa.

Esto se debe a que la Comisión de Conservación de la Vida Silvestre y la Pesca de Florida investiga la tragedia de la embarcación que dejó tres migrantes muertos, en medio de la conmoción de residentes y visitantes, con el objetivo de determinar las causas del vuelco del hidrodeslizador ocurrido durante la tarde del pasado lunes 15 de junio.

Lea más sobre el escándalo en Brasil: Acusan al presidente de la Federación de ir con su amante a la Copa Mundial

Por lo tanto, aunque muchas preguntas siguen sin respuesta, los operadores de hidrodeslizadores en Florida entrevistados por WTSP-10 News aseguran que la magnitud de la tragedia no se parece a nada que recuerden en los últimos años, debido a que el hidrodeslizador comenzó a llenarse de agua, volcó y arrojó a sus ocupantes al agua.

Cuatro personas lograron regresar a la orilla a salvo y los equipos de búsqueda recuperaron posteriormente los cuerpos de los tres ocupantes desaparecidos. “Llevo más de veinte años haciendo este recorrido y es una de las peores cosas que he oído”, agregó John Scott, quien ha operado recorridos en hidrodeslizadores en el río desde el 2004.

Los guatemaltecos que fallecieron en el río Kissimmee

Conforme a lo expuesto por diversos internautas en redes sociales, los guatemaltecos Ricardo Chocooj y Edwin Ramiro Coy Caal, originarios de Izabal y Baja Verapaz, respectivamente, fueron dos de los ocupantes del hidrodeslizador que fallecieron en el accidente acuático en Florida, junto con un mexicano que no ha sido identificado.

Aunque la identidad de los guatemaltecos aún no ha sido confirmada por las autoridades estadounidenses, la noticia del accidente ha conmocionado tanto a residentes como a visitantes que disfrutan regularmente de los paseos en hidrodeslizador en la zona. “Es un accidente trágico”, agregó Maritza Armengol, una vecina de las víctimas.