¿A qué hora jugará Panamá? Se acerca el debut de la Roja Canalera en la Copa Mundial del 2026

Durante la mañana de este miércoles 17 de junio, la marea roja de Panamá se concentró en la plaza Nathan Phillips, situada frente al ayuntamiento de Toronto, Canadá, para alentar a la selección panameña en la víspera del partido que los canaleros disputarán contra Ghana en la ciudad canadiense, en lo que será su debut en el Mundial del 2026.

Con banderas, camisetas rojas, tambores y cánticos, los aficionados de Panamá transformaron durante unas horas uno de los lugares más emblemáticos de Toronto en una fiesta centroamericana antes del encuentro con el que la selección dirigida por Thomas Christiansen iniciará su participación en la segunda Copa del Mundo de su historia.

Ante esta situación, para el partido se esperan entre 20 mil y 25 mil seguidores panameños en las gradas del Toronto Stadium, cerca de la mitad del aforo, por lo que será una presencia masiva para acompañar a una selección que disputa su segundo Mundial y que aún busca su primer punto en el torneo, tras registrar tres derrotas en el 2018.

Sin embargo, aunque Panamá perdió sus tres partidos en Rusia, el ambiente entre los hinchas es muy distinto ocho años después, ya que la confianza es alta y la convicción, repetida una y otra vez en la plaza Nathan Phillips, es que el equipo de Christiansen puede hacer historia. “Creo que podemos aspirar a mucho”, agregó el técnico español.

¿A qué hora juega Panamá?

La selección de Panamá debutará en la Copa Mundial del 2026 este miércoles 17 de junio a las 17.00 horas de Guatemala, en el BMO Field, ubicado en la ciudad de Toronto, Canadá, contra el combinado de Ghana, un equipo que destaca por combinar una gran potencia física con velocidad en los contraataques, ya que prioriza las transiciones.

“Estos chicos son más jóvenes, han tenido un muy buen técnico, se han fogueado y cada uno aporta su experiencia en otros equipos. Creo que el equipo está muy bien conformado”, añadió Eduardo Baldía, de 40 años, quien antes de sumarse al banderazo panameño en Toronto decidió visitar las cataratas del Niágara, muy cerca de Ontario.

Lea más: ¡Video! Así fueron los goles de Mbappé para darle la victoria a Francia contra Senegal en el Mundial

Para la afición panameña, esta Copa del Mundo representa “la segunda oportunidad de demostrar” cuánto ha mejorado Panamá desde Rusia, por lo que la afición en Toronto ya se encuentra vestida de rojo para apoyar a la Roja Canalera, que intentará conseguir el primer punto mundialista de toda su historia contra un duro rival africano.

“Vamos a dar una gran sorpresa y vamos a demostrarlo ganando. El pueblo panameño, con los pocos recursos que tiene, ha venido en gran cantidad a apoyar al equipo y sé que el equipo lo va a sentir en el campo”, afirmó Eduardo Baldía, quien comentó a la agencia de noticias EFE que su pronóstico para el partido es un 2-1 a favor de Panamá.

Optimismo en Panamá

“La selección se ve fuerte, tenemos una buena dirección técnica y nos mantenemos positivos”, señaló otro aficionado panameño en Toronto, Ramón Castillo, de 50 años, quien resumió el ánimo de la afición con una palabra: energía, dado que esta puede manifestarse a través de la pasión, el apoyo incondicional y la adrenalina compartida.

Tras enfrentar a la selección de Ghana este miércoles 17 de junio, la Roja Canalera se medirá ante Croacia el próximo martes 23 de junio, en el BMO Field de Toronto. Posteriormente, los centroamericanos competirán contra Inglaterra el sábado 27 de junio en Nueva Jersey, en lo que será la revancha del 6-1 sufrido en la edición de Rusia.