¿EE. UU. pagará US$300 millones a Irán? Esto dijo Trump sobre el acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó este lunes que su Gobierno vaya a pagar US$300 millones a Irán como parte del acuerdo que Washington y Teherán negocian para poner fin al conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz, paso clave para el comercio mundial de petróleo.

Trump hizo el pronunciamiento en su cuenta de Truth Social, después de que medios iraníes difundieran versiones sobre un supuesto pago incluido en el acuerdo. El mandatario aseguró que esa información forma parte de una campaña de “noticias falsas” y negó que el pacto contemple una transferencia de dinero a la República Islámica.

La versión sobre el posible pago surgió en medio de las negociaciones entre Washington y Teherán, que incluyen discusiones sobre el alivio de sanciones y el acceso de Irán a activos congelados en el extranjero. Según un alto funcionario de la Administración de Trump, el texto del acuerdo podría darse a conocer en las próximas 24 o 48 horas.

Acuerdo busca reabrir Ormuz

El pacto entre Estados Unidos e Irán contempla la reapertura del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo y gas del mundo. El cierre de esa vía marítima provocó perturbaciones en el mercado energético global y presionó los precios del crudo.

Pakistán ha ejercido como mediador entre ambos países. De acuerdo con la información disponible, las negociaciones técnicas para implementar el memorando de entendimiento comenzarán esta semana y la firma oficial está prevista para el viernes 19 de junio en Suiza.

"Iran has agreed to never have a Nuclear Weapon! Also, the story that the U.S. is paying Iran 300 million Dollars is Fake News, put out by the Dumocrats!!!" - President Donald J. Trump pic.twitter.com/Y9N9QWUqKm — The White House (@WhiteHouse) June 15, 2026

Negociación mantiene puntos pendientes

Aunque Trump anunció avances en el acuerdo, aún no se conocen todos los detalles del memorando. Entre los puntos pendientes figuran el alcance del alivio de sanciones, el acceso de Irán a fondos bloqueados y los compromisos relacionados con su programa nuclear.

Irán ha sostenido que su programa nuclear tiene fines pacíficos, mientras que Estados Unidos busca garantías para impedir que Teherán desarrolle armas nucleares. La publicación del texto oficial será clave para confirmar qué compromisos asumirá cada parte.

Mercados reaccionan al posible pacto

El anuncio del acuerdo redujo la tensión en los mercados internacionales. El precio del petróleo bajó este lunes, mientras las bolsas de Estados Unidos, Europa y Asia cerraron con ganancias ante la expectativa de una reapertura del estrecho de Ormuz y una disminución del riesgo militar en Medio Oriente.

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