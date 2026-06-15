Bombardero B-52 se estrella en California: qué ocurrió y qué han dicho las autoridades

El bombardero B-52 Stratofortress se estrelló alrededor de las 11.20 horas del lunes poco después de despegar de la Base Aérea Edwards, en California. Horas más tarde, las fuerzas armadas estadounidenses confirmaron la muerte de los ocho tripulantes que participaban en una operación rutinaria. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las causas del accidente.

La Fuerza Aérea de Estados Unidos confirmó que los equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar del incidente, mientras continúan las labores de respuesta y evaluación de daños. Las autoridades no han divulgado información sobre posibles heridos ni sobre las causas del accidente.

La caída de la aeronave provocó una explosión y un incendio que generaron una densa columna de humo negro visible a varios kilómetros de distancia. Fotografías y videos captados en el área muestran la humareda elevándose sobre la zona donde impactó el avión militar, mientras equipos de emergencia fueron desplegados para atender la situación.

La Base Aérea Edwards informó que cerró temporalmente su aeródromo y desvió las aeronaves programadas para aterrizar en la instalación. También suspendió los pases para visitantes no comerciales para concentrar sus recursos en las operaciones de respuesta al accidente.

🇺🇸 Un bombardero B-52 se estrella poco después de despegar en la Base Aérea Edwards, California.



Se cree que 8 miembros de la tripulación han muerto. pic.twitter.com/85Q5Chyo0f — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 15, 2026

Aeronave estratégica de la Fuerza Aérea

El B-52 Stratofortress, fabricado por Boeing, es uno de los bombarderos de largo alcance más emblemáticos de Estados Unidos. La aeronave entró en servicio en la década de 1950 y continúa siendo una pieza clave de la capacidad estratégica de la Fuerza Aérea estadounidense gracias a diversos programas de modernización.

El avión puede transportar armamento convencional y estratégico, incluidas bombas y misiles de crucero. De acuerdo con información oficial, suele operar con una tripulación de cinco personas integrada por un comandante de aeronave, piloto, navegador, navegador de radar y oficial de combate.

Base clave para pruebas y desarrollo

La Base Aérea Edwards es uno de los principales centros de pruebas de aeronaves y sistemas militares de Estados Unidos. En sus instalaciones operan programas de evaluación de nuevas tecnologías para la Fuerza Aérea y proyectos vinculados con la NASA.

🇺🇸 | URGENTE: Al menls ocho tripulantes han muerto en la caída de un bombardero B-52 poco después del despegue de una base al noreste de Los Ángeles el lunes por la mañana, dijo la Base de la Fuerza Aérea Edwards. pic.twitter.com/jKFWa39aam — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 15, 2026

En abril último, la Fuerza Aérea informó que uno de los B-52 asignados a un programa de modernización de radar había llegado a Edwards para realizar pruebas en tierra y en vuelo como parte de un proyecto destinado a extender la vida operativa de estas aeronaves.

Fuerza Aérea confirma ocho fallecidos

La Base Aérea Edwards confirmó que ninguno de los ocupantes sobrevivió al accidente. Según el reporte oficial, los ocho tripulantes murieron cuando el bombardero cayó poco después del despegue. Las fuerzas armadas señalaron que los equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar y continúan con las labores relacionadas con la investigación.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han divulgado detalles sobre las circunstancias que provocaron el accidente. La Base Aérea Edwards indicó que facilitará más información conforme avance la investigación sobre el siniestro.

El incidente ocurre en una de las instalaciones militares más importantes para el desarrollo aeronáutico de Estados Unidos y ha generado atención debido a la relevancia operativa del B-52, una aeronave que ha participado en conflictos como Vietnam, Irak, Afganistán y operaciones recientes en Medio Oriente.

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