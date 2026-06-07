Video capta accidente de avión de EE. UU. durante aterrizaje en República Dominicana

La aeronave se precipitó y posteriormente se incendió cuando intentaba realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de La Romana, en el este de la República Dominicana.



Las informaciones preliminares indican que piloto y el copiloto de la aeronave eran estadounidenses y que tenían como destino final el estado de Texas (EE.UU.). Ambos fallecieron.



La aeronave, de matrícula N318JF y modelo GALX, declaró una emergencia cuando se encontraba a unas dieciséis millas náuticas al suroeste de La Romana y se precipitó mientras intentaba retornar al aeropuerto de esa localidad, a unos 125 kilómetros de Santo Domingo, de acuerdo con un reporte inicial del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA), que investigan el suceso.



La aeronave, registrada a nombre de una empresa de aviación ejecutiva, transportaba únicamente al piloto y al copiloto, aseguró la información.





Las autoridades aeronáuticas activaron los protocolos correspondientes y mantienen abiertas las investigaciones para determinar las causas del accidente.

#AccidenteAéreo: Un Gulfstream G200 matrícula N318JF, fabricado en 2005, se accidentó este domingo durante un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de La Romana, República Dominicana.



La aeronave había despegado con destino a Austin, Texas, y regresó poco… pic.twitter.com/zuKPEYSdOC — Aviación Guayaquil (@AviacionGYE) June 8, 2026