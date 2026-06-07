Video capta accidente de avión de EE. UU. durante aterrizaje en República Dominicana

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Video capta accidente de avión de EE. UU. durante aterrizaje en República Dominicana

El piloto y el copiloto de una aeronave de EE. UU. fallecen tras precipitarse en un aeropuerto de República Dominicana.

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Una aeronave de EE. UU. efectúa un aterrizaje de emergencia en República Dominicana y luego se incendia. (Foto Prensa Libre: Imagen tomada de video)

La aeronave se precipitó y posteriormente se incendió cuando intentaba realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de La Romana, en el este de la República Dominicana.

Las informaciones preliminares indican que piloto y el copiloto de la aeronave eran estadounidenses y que tenían como destino final el estado de Texas (EE.UU.). Ambos fallecieron.

La aeronave, de matrícula N318JF y modelo GALX, declaró una emergencia cuando se encontraba a unas dieciséis millas náuticas al suroeste de La Romana y se precipitó mientras intentaba retornar al aeropuerto de esa localidad, a unos 125 kilómetros de Santo Domingo, de acuerdo con un reporte inicial del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA), que investigan el suceso.

La aeronave, registrada a nombre de una empresa de aviación ejecutiva, transportaba únicamente al piloto y al copiloto, aseguró la información.

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Las autoridades aeronáuticas activaron los protocolos correspondientes y mantienen abiertas las investigaciones para determinar las causas del accidente.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

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