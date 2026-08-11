Emetra aconseja pagar el impuesto de circulación antes de las fiestas de fin de año y los gastos escolares

Aunque el plazo para pagar el impuesto sobre circulación de vehículos terrestres (ISCV) fue prorrogado hasta el último día hábil de diciembre del 2026, las autoridades de tránsito recomiendan no esperar hasta fin de año para cumplir con esta obligación y evitar que el desembolso coincida con los gastos de las fiestas y las inscripciones para el siguiente ciclo educativo.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, recomendó a los propietarios de vehículos efectuar el pago lo antes posible, pese al plazo adicional autorizado.

“El impuesto de circulación es una obligación, es una responsabilidad y, por lo tanto, hacer el pago lo más inmediato posible es necesario. Ese dinero lo invierten las autoridades o los responsables en temas de vialidad, seguridad, educación y demás. Y, en ese sentido, poder hacer el pago lo más inmediato posible también nos va a permitir que a fin de año nosotros no tengamos esos gastos acumulados”, dijo Montejo.

El funcionario hizo énfasis en que postergar el pago hasta diciembre podría hacer que este coincida con otros compromisos económicos habituales de esa época, entre ellos los relacionados con las celebraciones de fin de año y los preparativos para el siguiente ciclo educativo.

“Si en este momento no hay, digamos, algo más que pagar y nos está costando hacer ese pago del impuesto de circulación, imaginemos a fin de año, cuando ya tengamos todo lo relacionado con el preámbulo de la actividad educativa, la celebración, los convivios, los gastos de cohetíos, ropa y demás. Y, en ese sentido, hacer el pago lo más rápido posible nos va a permitir estar mucho mejor a fin de año”, agregó.

Verificación comenzará en enero

Montejo afirmó que Emetra respetará la ampliación del plazo y que la verificación del pago del impuesto de circulación comenzará el 1 de enero del 2027.

“Nosotros vamos a empezar la verificación del pago del impuesto de circulación hasta el primero de enero del 2027, como dice o lo expresa lo que fue publicado el día de hoy en el Diario de Centro América”, indicó.

Según Montejo, desde el 31 de julio no se impuso ninguna multa por la falta de pago del impuesto de circulación, debido a que la prórroga se encontraba pendiente de aprobación.

El Ejecutivo sancionó este martes 11 de agosto el decreto 19-2026, que amplía hasta diciembre el plazo para pagar el ISCV y exonera de multas e intereses generados por la falta de pago durante el período establecido en la normativa temporal.

El presidente Bernardo Arévalo; el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, y el secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, firmaron el decreto, aprobado por el Congreso el 29 de julio.

La disposición establece que el impuesto podrá pagarse hasta el último día hábil de diciembre del 2026.

Además, el artículo 2 exonera las multas e intereses generados por la falta de pago desde el 1 de agosto hasta la entrada en vigor de la norma.

El decreto fue aprobado de urgencia nacional, en un único debate, con el voto favorable de las dos terceras partes del total de diputados. Recibió 130 votos a favor y tres en contra, mientras 27 legisladores se ausentaron de la sesión.

La ley entra en vigor el 12 de agosto, un día después de su publicación en el Diario de Centro América.

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