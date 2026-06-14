Al menos 12 muertos en accidente de avión en Misuri, Estados Unidos

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Al menos 12 muertos en accidente de avión en Misuri, Estados Unidos

Al menos 12 personas fallecieron este domingo en un accidente de avión en la ciudad de Butler, Misuri, Estados Unidos. La nave transportaba varios paracaidistas, informaron las autoridades.

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Accidente Aéreo Misuri EE.UU. 14 junio 2026 Captura de pantalla

Accidente aéreo en Misuri, Estados Unidos, del 14 junio del 2026, dejó 12 personas fallecidas. (Foto, Prensa Libre: Captura de pantalla @Breaking911).

Según dio a conocer la Patrulla de Caminos del estado (MSHP, en inglés) en su perfil de X, los agentes acudieron al lugar del accidente en apoyo del Departamento de Policía de Butler y de la Oficina del Sheriff del condado de Bates.

El accidente ocurrió a 105 kilómetros al sur de Kansas City, a las inmediaciones cerca del aeropuerto Butler Memorial Airport, en la autopista Business Interstate 49.

"En este momento, los informes indican que todos los ocupantes (12 en total) han fallecido", escribió la patrulla.

El avión, que transportaba a varios paracaidistas del centro de caída libre Skydive Kansas City, acababa de despegar, pero no pudo ganar altitud; luego giró hacia la izquierda y finalmente se estrelló alrededor de las 11.30 horas, según dijo Dennis Jacobs, gerente interino del aeropuerto, a NBC News.

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La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB, en inglés) informó que recaba información y adelantó que posiblemente iniciará una investigación.

Las autoridades de Misuri informaron que se trataba de doce personas: once pasajeros y el piloto, según el medio electrónico Infobae.

Dicho medio también citó que el avión privado era operado por Skydive Kansas City, según el gerente interino del aeropuerto y director de la agencia de manejo de emergencias del condado de Bates, Dennis Jacobs.

Jacobs afirmó que la aeronave había despegado recientemente y giró a la izquierda antes de caer. Además, cree que la nave perdía potencia y que el piloto intentaba llegar a la autopista para aterrizar, pero pudo haberse quedado sin sustentación y cayó en picada, refiere la información divulgada por Infobae.

El avión era un Pacific Aerospace 750XL, un turbohélice monomotor fabricado en 2010, modelo usado con frecuencia para vuelos de paracaidismo, agregó dicho medio.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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Rosa María Bolaños

Periodista de Prensa Libre especializada en medios escritos y radiales en temas de energía eléctrica, empleo, impuestos, empresas y negocios con más de 20 años de experiencia.

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