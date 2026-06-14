Video: Dos helicópteros chocan en pleno vuelo en Brasil y se reportan al menos seis muertos

Internacional

Video: Dos helicópteros chocan en pleno vuelo en Brasil y se reportan al menos seis muertos

La colisión de dos helicópteros la mañana de este domingo en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro, Brasil, deja un saldo de al menos seis personas fallecidas, según informaron fuentes oficiales.

EFE

|

Fotografía cedida este domingo por Roberta Durço que muestra a una persona observando un fragmento de uno de los helicópteros que colisionaron en el barrio Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro, Brasil. (Foto Prensa Libre: EFE/ Roberta Durço)

Fotografía cedida este domingo por Roberta Durço que muestra a una persona observando un fragmento de uno de los helicópteros que colisionaron en el barrio Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro, Brasil. (Foto Prensa Libre: EFE/ Roberta Durço)

En declaraciones a medios de comunicación, el portavoz del Cuerpo de Bomberos, Fabio Contreiras, detalló que el accidente aéreo se registró exactamente a las 8:59 hora local y que, al llegar, los equipos de rescate localizaron inicialmente cinco cuerpos dentro de una de las aeronaves.

La sexta víctima fatal fue hallada en el segundo helicóptero, el cual cayó a unos cien metros de distancia del primer punto de impacto.

Una de las aeronaves se incendió tras caer dentro de un estacionamiento privado y el fuego destruyó a unos veinte automóviles eléctricos que se encontraban estacionados en el lugar.

El vocero reportó que, debido a la fuerza del impacto en el aire, múltiples piezas y fragmentos de los helicópteros salieron proyectados hacia los edificios residenciales y comerciales aledaños.

EN ESTE MOMENTO

Fotografía cedida este domingo por Roberta Durço que muestra a una persona observando un fragmento de uno de los helicópteros que colisionaron en el barrio Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro, Brasil. (Foto Prensa Libre: EFE/ Roberta Durço)

Video: Dos helicópteros chocan en pleno vuelo en Brasil y se reportan al menos seis muertos

Right

Vídeo: extorsionistas exigen pago de cuota a pilotos del transporte pesado en ruta al Pacífico

Right

Las unidades de emergencia trabajan en el lugar del siniestro para asegurar la zona. Hasta el momento, no se conocen las identidades de las víctimas ni las causas que originaron la colisión.

ESCRITO POR:

EFE

EFE

Lee más artículos de EFE

ARCHIVADO EN:

Accidente Aéreo Brasil 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM