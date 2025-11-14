¿Y si la gran derrota de los demócratas en el cierre resulta ser una victoria?

A primera vista, el acuerdo que allanó el camino para poner fin al cierre de la Administración esta semana parecía exactamente el tipo de resultado endeble que muchos demócratas han llegado a esperar de sus líderes en Washington. Después de librar un enfrentamiento de 40 días para proteger el acceso de los estadounidenses a la atención médica —una lucha que calificaron de existencial—, su bando se plegó después de que ocho disidentes llegaran a un acuerdo que permitiría al presidente Donald Trump y a los republicanos reabrir el gobierno esta semana sin hacer nada respecto de la cobertura sanitaria o sus costos, lo cual ha enfurecido a todos los sectores de la oposición.

Pero incluso algunos de los demócratas más indignados por el resultado no están tan seguros de que la lucha de su partido fuera en vano. Afirman que, al insistir con la prórroga de las subvenciones sanitarias que expiran a finales del mes entrante, consiguieron poner a Trump y a los republicanos a la defensiva, y elevaron una cuestión política que ha sido durante mucho tiempo una gran debilidad para ellos. Y, al resistir durante semanas mientras los republicanos se negaban a prorrogar los créditos fiscales de salud y Trump acudía a los tribunales para denegar a los estadounidenses de bajos ingresos las prestaciones alimentarias del programa Snap, los demócratas también perfeccionaron su principal mensaje de cara al 2026: que los republicanos, quienes controlan todo el Gobierno, no han hecho nada para responder a la preocupación de los votantes de que el costo de vida es demasiado alto.

“El fin de este cierre del gobierno no resuelve su problema de asequibilidad”, dijo Amy Walter, editora y redactora del informe no partidista Cook Political Report. “Un acuerdo que incluyera una prórroga de los subsidios habría ayudado realmente”, afirmó. Esa vulnerabilidad queda patente en las acciones de los republicanos de estados como Nueva Jersey y Virginia, que eligieron a gobernadores demócratas por amplios márgenes en las elecciones fuera de año de la semana recién pasada.

Los representantes Jen Kiggans, por Virginia, y Jeff Van Drew, por Nueva Jersey, dos republicanos que se enfrentarán a elecciones competitivas el año que viene, enviaron recientemente una carta al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, donde le decían que, una vez reabierto el gobierno, los republicanos debían “centrar inmediatamente” su atención “en la creciente crisis de asequibilidad de la atención sanitaria y en el inminente vencimiento de los créditos fiscales mejorados para las primas de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, en inglés)”.

Puede que el resultado a largo plazo del cierre administrativo federal más largo de la historia de Estados Unidos sea una derrota política a gran escala para los demócratas. El desconcertante final de una lucha que no estuvieron dispuestos a llevar hasta la victoria ha desinflado al partido y ha ahondado las divisiones latentes desde hace tiempo de cara a las críticas elecciones legislativas del año que viene; pero, en el corto plazo, podría haber beneficios. Los demócratas del Senado creen que se mantuvieron unidos el tiempo suficiente para que Trump revelara un nuevo nivel de insensibilidad en su negativa a financiar los cupones de alimentos para 42 millones de estadounidenses que dependen del mayor programa nacional contra el hambre.

Y creen que todo ello contribuyó a una pequeña ola azul la semana última, que podría continuar si los demócratas pueden mantener en primer plano los temas adecuados. “No siempre somos un partido que tenga una gran disciplina en los mensajes, y mantuvimos la conversación centrada en el tema más importante, que es la destrucción de la asistencia médica de la gente por parte de los republicanos”, dijo el senador Chris Murphy, demócrata por Connecticut, en una entrevista el martes recién pasado. “Si se mantiene esa disciplina, ayudará a que la gente comprenda la profunda brecha que existe actualmente entre Trump y los demócratas”.

Murphy había sido uno de los demócratas de la Cámara Alta que más había pedido a sus colegas que siguieran haciendo frente a Trump y mantuvieran la línea en la lucha por el cierre. El domingo último por la noche, cuando ocho miembros de la asamblea partidaria demócrata rompieron el bloqueo de su partido sobre el paquete de gastos, asegurando así lo que muchos en su agrupación consideraron una espectacular concesión en el enfrentamiento, Murphy lo calificó de “gran error”. Dijo que los demócratas del Senado deberían haberse mantenido firmes en la oposición.

El martes último, Murphy dijo que aún temía que la buena voluntad de los votantes, a quienes les había impresionado ver cómo los demócratas se defendían de verdad, se disipase rápidamente ahora que se han doblegado. Pero Murphy dijo que seguía siendo optimista y que se habían obtenido algunos beneficios del daño. “Todavía hay un beneficio neto que se deriva de esto”, dijo, y señaló que la votación de diciembre que los republicanos del Senado acordaron mantener sobre la ampliación de los créditos fiscales del Obamacare dará a los demócratas otra oportunidad de destacar su mensaje sobre la atención a la salud. “El lado positivo de ese acuerdo es que el tema no desaparece”, afirmó.

Los demócratas se arriesgaron cuando decidieron utilizar el plazo de financiación del gobierno como ventaja para exigir una prórroga de los créditos fiscales de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio que expiraban, la cual evitaría el aumento de las primas y la pérdida de cobertura para millones de estadounidenses. Obligar al partido en el poder a aceptar exigencias políticas a cambio de financiar el Gobierno es una estrategia que no suele conducir a la victoria. Los veteranos de los cierres anteriores lo saben, y nunca esperaron que Trump cediera a las exigencias de los demócratas.

“El secuestrador nunca consigue la demanda política que exigen con el cierre”, dijo Patrick McHenry, excongresista republicano por Carolina del Norte, quien ayudó a dirigir la Cámara de Representantes en múltiples batallas por el cierre. “¿Recordamos siquiera de qué trataron los dos cierres del 2018 y 2019?”, se preguntó. (La mayoría de la gente responderá que apenas, y solo con la ayuda de Google. En el 2018, los demócratas cedieron rápidamente sin conseguir la legislación que exigían para conceder a algunos migrantes indocumentados llevados a Estados Unidos cuando eran niños el estatus laboral y protecciones contra la deportación.

En el 2019, Trump acabó por ceder en lo que hasta entonces había sido la lucha más larga por el cierre de la Administración, sin conseguir US$5 mil 700 millones para un muro fronterizo en el que había insistido). “El partido del cierre nunca derrota a un partido mayoritario unificado”, dijo McHenry, “y el Partido Republicano está muy unificado bajo Trump”. Puede que Trump tenga una capacidad única para mantener unido a su partido, pero también une a los demócratas que, de otro modo, podrían caer en una guerra civil a gran

escala.

“Lo que más motiva a la base demócrata es Donald Trump”, dijo Walter. Y es probable que eso sea un factor más importante en las elecciones intermedias del próximo año que cualquier decepción a largo plazo por la capitulación de los demócratas del Senado. “Va a hacer y decir muchas cosas que van a enfadar y frustrar a la base demócrata”, añadió Walter. Por el momento, los demócratas del Senado esperan que el mes que viene se celebre una votación sobre la atención sanitaria que, según creen, tendrá como resultado la prórroga de las subvenciones que han solicitado o, lo que es mucho más probable, que un gran número de republicanos emitan un voto políticamente impopular contra de ayudar a los estadounidenses a costear un seguro médico.

Y están concentrando su atención en conseguir el mayor número posible de concesiones en la legislación sobre el gasto, incluida la anulación de algunos de los profundos recortes que ha hecho Trump y el establecimiento de barreras que limiten su poder. Pero los demócratas como Murphy afirman que hay una gran diferencia entre los resquicios de esperanza y los triunfos reales. “Si acabamos por aprobar un presupuesto para todo el año o una serie de resoluciones continuas que no implican ninguna protección para la democracia o la atención sanitaria”, dijo Murphy, “ese es un resultado realmente malo para el país”.