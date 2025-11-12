Qué revelan los correos publicados por los demócratas que vincularían a Trump con Jeffrey Epstein

Este 12 de noviembre, representantes del Partido Demócrata publicaron correos electrónicos en los que supuestamente se observa cómo el magnate financiero y acusado de delitos sexuales, Jeffrey Epstein, sugiere que el presidente Donald Trump tenía conocimiento de su conducta.

Los congresistas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes indicaron que los correos “plantean serias dudas sobre Trump y su conocimiento de los crímenes cometidos por Epstein”.

El actual mandatario de EE. UU. ha negado tener vínculos con Epstein, acusado de tráfico sexual, quien se suicidó en 2019 en una prisión federal.

En los correos electrónicos se sugiere que Trump tenía conocimiento de las supuestas víctimas de abuso de Epstein, y se menciona que el mandatario “sabía acerca de las chicas”, una supuesta alusión a dichas víctimas.

Los demócratas afirman que los correos fueron dirigidos a una antigua asociada de Epstein, Ghislaine Maxwell, condenada por tráfico sexual, y a Michael Wolff. En ellos, Epstein afirmaba que Trump pasó mucho tiempo con él y con varias de las presuntas víctimas de abuso.

En un correo electrónico dirigido a Wolff, compartido por los demócratas y fechado el 31 de enero del 2019, Epstein presuntamente escribió: “Por supuesto que [Trump] sabía acerca de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara”.

En otro mensaje, de abril del 2011, Epstein le dijo a Maxwell: “Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado aún es Trump”.

En ese mensaje añadió, en alusión a una víctima no identificada: “Pasó horas en mi casa con él, nunca se ha mencionado”.

La Casa Blanca reaccionó ante estas revelaciones. “Los demócratas filtraron selectivamente correos electrónicos a los medios liberales para crear una narrativa falsa y difamar al presidente Trump”, dijo la portavoz Karoline Leavitt, en un comunicado.

El caso Epstein causó gran impacto en EE. UU., especialmente después de que la administración de Trump cerró de forma definitiva la investigación, al afirmar que “no había más información que compartir”.

