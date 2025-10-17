Estos son los títulos que el príncipe Andrés perdió tras ser vinculado con Jeffrey Epstein

En medio de una constante presión mediática y familiar, el príncipe Andrés, de Reino Unido ha renunciado este 17 de octubre a su título real, debido a varios señalamientos que lo relacionan con Jeffrey Epstein.

Por medio de un comunicado, Andrés afirma que esta decisión se da para no "perjudicar el trabajo de la Familia Real", y que niega "categóricamente" los señalamientos en su contra.

"He decidido, como siempre lo he hecho, dar prioridad a mi deber con mi familia y mi país. No usaré más mi título ni los honores que le son conferidos", afirmó Andrés.

Con esta decisión, el príncipe Andrés, de 65 años, pierde su título de duque de York con efecto inmediato. Sin embargo, conservará su título de príncipe, por ser hijo de la Reina Isabel II.

Otro de los títulos que habría renunciado el príncipe Andrés sería a su estatuto de miembro de la Orden de la Jarretera, una de las exclusivas órdenes de caballería británica.

El príncipe no solo será el único que perderá títulos, ya que su esposa, Sarah Ferguson, perderá su título de Duquesa de York, pero sus dos hijas aún conservarán el título de princesas.

No es la primera vez que el príncipe Andrés está relacionado con Jeffrey Epstein, ya que en el año 2019 durante una entrevista televisiva afirmó no expresar algún tipo de arrepentimiento por su amistad con el financiero.

Además, el príncipe ha negado constantemente acusaciones en su contra por supuestas agresiones sexuales, y habría evitado un juicio en Nueva York.

También no es la primera vez que se le retiran sus títulos al príncipe, ya que en el año 2022 perdió todos los reconocimientos militares y patronazgos.

