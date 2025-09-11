¿Dónde están los corgis de la reina Isabel II? Tres años después de su muerte

Tres años después del fallecimiento de la reina Isabel II, sus corgis Muick y Sandy viven en la residencia del príncipe Andrés y su exesposa Sarah Ferguson. En los últimos años, la duquesa de York ha compartido en redes sociales actualizaciones sobre el estado de las mascotas.

People reportó que los perros vivirían con la pareja, junto con sus hijas, las princesas Eugenia y Beatriz, ya que fueron ellos quienes le regalaron a la reina los cachorros en el 2021.

La BBC narra que el primer corgi que tuvo la reina fue en 1933, un regalo de su padre al que llamaron Dookie. A los 18 años, le regalaron a Susan, perrita que se convirtió en fiel compañera de la monarca. El medio reporta que incluso acompañó a Isabel en su luna de miel con el príncipe Felipe.

Según la misma fuente, Susan permaneció con la reina hasta su fallecimiento. Isabel II crió durante seis décadas a los descendientes de su mascota. Los perros la acompañaban a todos lados, trasladándose a cada palacio. De acuerdo con la BBC, viajaban en helicópteros, trenes y limusinas. Incluso, durante la Navidad que celebraba en Sandringham, cada uno de los perros tenía su propio calcetín, que la propia reina llenaba con regalos.

Isabel II siempre tuvo, al menos, un corgi gracias a los descendientes de Susan. Pero esto terminó en el 2018, cuando murió Willow, la última descendiente directa. La reina había dejado de criar corgis para no dejar cachorros atrás al momento de su muerte. Sin embargo, en el 2021 volvió a tener compañía canina gracias al regalo de su hijo y sus nietas.