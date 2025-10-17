El príncipe Andrés de Inglaterra renuncia a sus títulos para proteger la Corona; medios internacionales apuntan a presión del rey Carlos III

“Ya no usaré mi título ni los honores que me han sido conferidos”, fueron parte de las declaraciones del príncipe Andrés, duque de York y hermano del rey Carlos III de Inglaterra, quien este viernes 17 de octubre anunció su renuncia a todos sus títulos y honores como medida de protección a la Corona.

La decisión se dio luego de que el príncipe Andrés fuera señalado por presuntos vínculos con el magnate y pedófilo convicto Jeffrey Epstein, así como con el espionaje chino, lo que habría puesto el ojo del mundo sobre la familia real británica, según medios como El País y la agencia EFE.

La noticia fue confirmada por el Palacio de Buckingham mediante un comunicado, en el que se informó que el duque de York habría tomado la decisión de renunciar a todos sus títulos y honores reales.

Agencia EFE destaca que, de acuerdo con declaraciones del Palacio, la decisión busca evitar que las acusaciones contra Andrés distraigan el trabajo de la familia real británica.

Por su parte, El País señala que el rey Carlos habría forzado a su hermano a renunciar debido a los escándalos que han puesto bajo escrutinio a la familia real, así como para evitar que el caso “deteriore aún más la imagen de la Corona”.

Con esta decisión, el príncipe Andrés dejará de lado las actividades públicas en nombre de la familia real, no será llamado su alteza real ni participará en celebraciones oficiales, aunque conservará su título de príncipe, por formar parte de su nombre de nacimiento, según el citado medio.

Declaraciones del príncipe Andrés

Según una breve nota del príncipe Andrés, la decisión fue tomada tras una conversación con el rey Carlos III y con la familia real, quienes coincidieron en que debía renunciar para que el escándalo que los rodea no distraiga del trabajo de Su Majestad y de la familia real.

“He decidido, como siempre he hecho, anteponer mi deber con mi familia y con mi país”, afirmó el príncipe Andrés mediante el comunicado del Palacio de Buckingham.

En el mismo documento se recalcó que el príncipe Andrés niega todas las acusaciones vertidas en su contra.

Entre los señalamientos que enfrenta figuran una serie de escándalos relacionados con su amistad con Jeffrey Epstein, así como con un presunto espía chino.

Las acusaciones se reactivaron tras la publicación de las memorias póstumas de Virginia Giuffre, quien afirmó haber sido abusada por Epstein y forzada a tener relaciones sexuales con el príncipe Andrés cuando tenía 17 años, según El País.

Andrés también ha sido vinculado con Yang Tengbo, ex presidente de la empresa minera Hampton Court, a quien un tribunal británico acusó de haber utilizado al príncipe para acceder a altas esferas del poder, de acuerdo con el mismo medio.

Con esta renuncia, el príncipe Andrés pierde sus títulos de duque de York y de miembro de la Orden de la Jarretera. No obstante, sus hijas, Beatriz y Eugenia, conservarán sus títulos de princesas.

*Con información de la agencia EFE y del medio El País.