Elon Musk y el príncipe Andrés aparecen en nuevas revelaciones sobre el caso Epstein

El multimillonario Elon Musk y el príncipe Andrés aparecen en los nuevos archivos publicados por demócratas del Congreso vinculados con el fallecido condenado por delitos sexuales Jeffrey Epstein.

Los archivos fueron entregados al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes por el patrimonio de Jeffrey Epstein y parecen mostrar que Musk fue invitado a la isla del financiero en diciembre de 2014.

Por otra parte, un manifiesto de un vuelo de Nueva Jersey a Florida en mayo de 2000 menciona al duque de York, el príncipe Andrés, entre los pasajeros.

La BBC contactó a Musk y al príncipe Andrés para obtener declaraciones.

Elon Musk no ha comentado públicamente sobre las recientes revelaciones

Este último ha negado rotundamente cualquier irregularidad. Musk fue citado anteriormente y afirmó que Epstein lo invitó a la isla, pero que él la rechazó.

Los registros parciales forman parte del tercer lote de documentos elaborados por el patrimonio de Epstein.

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes afirman que incluyen registros de mensajes telefónicos, copias de registros de vuelo y manifiestos de aeronaves, copias de libros contables y la agenda diaria de Epstein.

Además de Musk y el príncipe Andrés, los archivos publicados también contienen los nombres de otras figuras prominentes, como el empresario de internet Peter Thiel y Steve Bannon, exasesor del presidente estadounidense Donald Trump.

Una línea en los registros, fechada el 6 de diciembre de 2014, dice: “Recordatorio: Elon Musk a la isla el 6 de diciembre (¿todavía va a ocurrir esto?)”.

Un manifiesto de vuelo registra que el príncipe Andrés viajó con Epstein y su socia Ghislaine Maxwell desde Teterboro, Nueva Jersey, a West Palm Beach, Florida, el 12 de mayo de 2000.

Maxwell fue condenada en 2021 por conspirar con Epstein para traficar con niñas con fines sexuales.

Un libro de contabilidad, con abundantes textos censurados, registra dos referencias de pagos por masajes a un “Andrew” en febrero y mayo de 2000.

Aunque los registros del Palacio de Buckingham, fotografías e informes de prensa de la época indican que el príncipe Andrés viajó a Estados Unidos aproximadamente en las fechas registradas en el documento recién publicado, no está claro quién es el “Andrew” al que se refiere el libro de contabilidad.

El 11 de mayo de 2000, el Palacio de Buckingham anunció en su sitio web que el príncipe Andrés voló a Nueva York para asistir a una recepción de la Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad Infantil.

Andrés regresó a Reino Unido el 15 de mayo, según una publicación posterior.

El príncipe Andrés ha negado previamente haber cometido alguna irregularidad durante su amistad con Epstein.

También hay una anotación en los archivos que hace referencia a un almuerzo planeado con Peter Thiel en noviembre de 2017.

Asimismo incluyen una entrada sobre un desayuno planeado con Steve Bannon el 17 de febrero de 2019.

Los archivos también mencionan planes provisionales para un desayuno con Bill Gates, fundador de Microsoft, en diciembre de 2014. En 2022, Gates le dijo a la BBC que reunirse con Epstein había sido un “error”.

No se sugiere que las personas mencionadas en los archivos estuvieran al tanto de la presunta actividad delictiva por la que Epstein fue posteriormente arrestado.

Epstein se suicidó en una celda de una cárcel de Nueva York en agosto de 2019 mientras esperaba su juicio por tráfico sexual.

En 2008, llegó a un acuerdo con la fiscalía después de que los padres de una niña de 14 años declararan a la policía de Florida que Epstein había abusado sexualmente de su hija en su casa de Palm Beach.

Fue arrestado de nuevo en julio de 2019 por tráfico sexual.

Sara Guerrero, portavoz de los demócratas en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, instó a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, a publicar más archivos relacionados con Epstein.

“Debería quedar claro para todos los estadounidenses que Jeffrey Epstein era amigo de algunos de los hombres más poderosos y ricos del mundo”, declaró.

“Cada nuevo documento que se publica aporta nueva información mientras trabajamos para hacer justicia a los sobrevivientes y las víctimas”.

Los republicanos del comité acusaron a los demócratas de “anteponer la política a las víctimas” y afirmaron que pronto publicarían la documentación completa.

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.