Estados Unidos bloquea la prórroga del T-MEC y abre una etapa de incertidumbre comercial

Estados Unidos se negó a extender su pacto comercial con Canadá y México antes de la fecha límite del 1 de julio, iniciando en cambio un proceso que podría resultar en un nuevo acuerdo o en una sucesión de revisiones anuales que perjudicarían la inversión.

Según el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá de 2020, los tres países tenían hasta el miércoles para extender su acuerdo por 16 años o continuar negociando posibles revisiones. Funcionarios estadounidenses y mexicanos tienen previsto celebrar su tercera ronda de conversaciones la semana del 20 de julio en la Ciudad de México.

Las conversaciones oficiales con Canadá aún no han comenzado. Las relaciones entre Washington y Ottawa se han enfriado durante el último año, en medio de las burlas del presidente Donald Trump sobre convertir al vecino de Estados Unidos en el "estado número 51" y las represalias canadienses por los aranceles estadounidenses. Si no se llega a un acuerdo, el tratado comercial norteamericano estaría sujeto a revisiones anuales durante una década antes de expirar en 2036, un resultado que pocos prevén.

El miércoles, Jamieson Greer, el principal negociador comercial de Estados Unidos, llevó a cabo la revisión obligatoria del tratado durante una reunión virtual con sus homólogos de México y Canadá. Estados Unidos bloqueó una posible prórroga y “seguirá colaborando con México y Canadá para abordar las deficiencias del Acuerdo y nuestros déficits comerciales con estos países”, declaró Greer en un comunicado.

“En teoría, podrían hacerlo cada año durante los próximos 10 años. Pero creo que la administración quiere que esto se resuelva antes de fin de año”, afirmó Dan Ujczo, abogado especializado en comercio en Columbus, Ohio.

Durante más de tres décadas, los presidentes estadounidenses de ambos partidos impulsaron un modelo de comercio regional basado en la reducción o eliminación de la mayoría de los aranceles sobre las mercancías que circulan entre las tres naciones norteamericanas.

Pero Trump descartó ese enfoque e impuso nuevos aranceles a productos de Canadá y México, afectando al acero, el aluminio, el cobre, los vehículos pesados ​​y otros bienes no contemplados en el T-MEC. La administración considera estas acciones más significativas que la actualización del acuerdo comercial tripartito que Trump logró durante su primer mandato.

“El presidente ya ha cambiado la dinámica entre Estados Unidos, Canadá y México. Diría que ya ha subsumido el T-MEC bajo nuevas políticas comerciales y arancelarias”, declaró un alto funcionario de la administración, quien habló bajo condición de anonimato para informar a la prensa.

Hace apenas seis años, Trump celebró el T-MEC en una ceremonia en la Casa Blanca como “el acuerdo comercial más grande, justo, equilibrado y moderno jamás alcanzado”. Pero ahora denigra el acuerdo con frecuencia, sugiriendo que podría retirar a Estados Unidos del mismo y trastocar casi 2 billones de dólares en comercio anual de bienes y servicios.

Molesto por el creciente déficit comercial con México, Trump busca nuevas condiciones que impulsen la producción automotriz en Estados Unidos y limiten la capacidad de China para eludir los aranceles estadounidenses mediante el envío de mercancías a clientes estadounidenses a través de México. Canadá y México esperan evitar los aranceles impuestos por Trump en su segundo mandato, pero parece improbable que logren una exención total.

La prolongada incertidumbre sobre las normas comerciales de América del Norte tendría poco impacto en la economía estadounidense, pero probablemente deprimiría la inversión en sus dos vecinos, una posibilidad que no preocupa a la administración Trump. Las empresas que estén preocupadas por los riesgos de invertir en Canadá o México deberían construir nuevas fábricas en Estados Unidos, afirmó un alto funcionario del gobierno.

La perspectiva de una revisión parcial del T-MEC, que reemplazó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1994, ya podría estar generando dudas en los consejos de administración. La inversión extranjera directa estadounidense en México el año pasado fue de 15.900 millones de dólares, una ligera disminución con respecto a los 16.500 millones de dólares previstos para 2024.

Limitar el acceso indirecto de China al mercado estadounidense es un aspecto clave de la revisión del T-MEC. México ya ha aumentado los aranceles a las importaciones chinas. La administración Trump ahora busca establecer una postura común sobre los controles de exportación y los límites a la inversión que afectan a China.

“Por razones de seguridad nacional… quiero que nuestra cadena de suministro provenga de este hemisferio… de Norteamérica. Ahí es donde queremos que esté”, declaró Greer ante el Consejo de Relaciones Exteriores en mayo.

Los fabricantes de automóviles estadounidenses son los que más se juegan en la revisión en curso. Los vehículos fabricados por empresas como General Motors y Ford cruzan la frontera entre México y Canadá varias veces antes de su finalización. Por lo tanto, el trato libre de aranceles del T-MEC es vital para sus operaciones.

Las políticas comerciales de Trump ya han perjudicado la producción nacional que él mismo defiende, según afirmaron ejecutivos del sector. Las fábricas estadounidenses de vehículos y autopartes han eliminado más de 21 mil puestos de trabajo desde la entrada en vigor del T-MEC.

Según ejecutivos del sector, en virtud de los acuerdos de "comercio recíproco" alcanzados por la administración con Japón, Corea del Sur y la Unión Europea, resulta más económico enviar a Estados Unidos los vehículos producidos en esos mercados y pagar el arancel correspondiente que fabricarlos en el país.

Además, muchos modelos japoneses vendidos en EE. UU., como el Nissan Armada y el Toyota Land Cruiser, no contienen componentes estadounidenses, según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA).

“Los fabricantes de automóviles estadounidenses se encuentran actualmente en desventaja… Instamos a una resolución rápida y duradera que garantice la igualdad de condiciones y proporcione la certeza a largo plazo necesaria para las inversiones en el sector automotriz, que requieren grandes inversiones de capital”, declaró Matt Blunt, presidente del Consejo Estadounidense de Política Automotriz.

En la revisión del T-MEC, funcionarios del gobierno propusieron que la mitad de los componentes de un vehículo se fabriquen en EE. UU. para que se apliquen aranceles más bajos. EE. UU. también está impulsando un aumento del porcentaje de contenido norteamericano a más del 80 %, desde el 75 % actual.

Los ejecutivos del sector automotriz han manifestado que tendrían dificultades para cumplir con estos objetivos más ambiciosos. Tras décadas de deslocalización, algunas piezas de automóviles, como los arneses de cableado, no están disponibles en grandes cantidades en el mercado nacional.

La Casa Blanca, afirmando que continúa trabajando con la industria, defendió la postura del presidente.

“Ningún presidente ha hecho más por reactivar la industria automotriz estadounidense que el presidente Trump, quien ha impulsado una agenda agresiva de aranceles a los automóviles, una rápida desregulación, recortes de impuestos e incluso una nueva deducción fiscal sobre los intereses de los automóviles fabricados en Estados Unidos”, declaró Kush Desai, portavoz de la Casa Blanca.

Mientras la Casa Blanca busca un acuerdo actualizado, algunos representantes de la industria se quejan de haber perdido su acceso tradicional a las negociaciones. Los estatutos oficiales de 16 comités asesores comerciales de la industria expiraron a principios de este año.

En mayo, la administración anunció que nombraría nuevos paneles de la industria “próximamente”. Sin embargo, hasta que esto ocurra, los ejecutivos que antes contaban con la autorización del gobierno para revisar los borradores de los acuerdos durante su negociación y ofrecer sugerencias permanecen al margen, según indicaron.

“La administración no ha demostrado estar dispuesta a colaborar de manera integral y estructurada con la industria, y espero que esto no derive en resultados deficientes en materia de política comercial”, expresó un ejecutivo del sector manufacturero.