El TLC entre Guatemala y Perú entrará en vigor el 1 de julio con el objetivo de diversificar mercados

El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Guatemala y Perú entrará en vigor el próximo 1 de julio del 2026, luego de completarse los procedimientos establecidos por ambas partes, informó este viernes 5 de junio el Ministerio de Economía (Mineco).

Anunció que este hito será oficializado durante un acto entre la ministra de Economía de Guatemala, Gabriela García, y el ministro de Comercio Exterior y Turismo de Perú, José Reyes Llanos.

La información remarca que este avance es resultado del trabajo impulsado por el Mineco para diversificar mercados, ampliar las oportunidades para las empresas guatemaltecas y fortalecer la inserción comercial del país.

En febrero del 2024, el Mineco retomó las gestiones para activar el acuerdo e impulsó una hoja de ruta que permitió concluir el proceso para su entrada en vigor.

El acuerdo es resultado del trabajo coordinado entre el Mineco, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las autoridades competentes de Perú, que permitió completar los procedimientos necesarios para la activación del tratado.

Según el Mineco, la relación económica entre Guatemala y Perú refleja un importante potencial de crecimiento.

Recordó que entre el 2020 y el 2025, el intercambio comercial acumulado entre ambos países superó los USD 1,216.6 millones, mientras que las exportaciones guatemaltecas alcanzaron USD 450.9 millones.

Además, Guatemala es actualmente el tercer socio comercial de Perú en Centroamérica.

La entrada en vigor del TLC permitirá ampliar el acceso preferencial de los productos guatemaltecos a un mercado de más de 33 millones de consumidores, fortalecer las cadenas regionales de valor, generar nuevas oportunidades para las micro, pequeñas y medianas empresas y contribuir a la diversificación de las exportaciones nacionales.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú informó que la ratificación, oficializada mediante el Decreto Supremo 023-2026-RE y publicada en el Diario Oficial El Peruano, permitirá la entrada en vigor del TLC entre Perú y Guatemala luego de 14 años desde su suscripción, con lo que se consolida una relación comercial estratégica entre ambos países.

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El ministro peruano José Reyes destacó que, con esta decisión, Perú reafirma su compromiso con una política comercial abierta, moderna y orientada a generar más oportunidades para las empresas, atraer inversiones y fortalecer su presencia en los mercados internacionales.

El comercio entre Perú y Guatemala se basa principalmente en el intercambio de bienes agrícolas (50% del comercio), según ese ministerio.

Perú exporta principalmente frutas, como uva fresca y mandarina, además de aceite de palma, colorantes naturales y galletas, entre otros productos.

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