Observadores valoran requisitos de honorabilidad y de la IVE para filtrar al jefe de la Contraloría General de Cuentas

Los profesionales que buscan ser candidatos a dirigir la Contraloría General de Cuentas (CGC), deben demostrar con documentos no tener vínculos con el narcotráfico, estructuras criminales y estar alejados de los partidos políticos.

Eso según el perfil aprobado por la comisión de postulación, que a decir de grupos de observación como Movimiento Projusticia y Alianza por las Reformas, en esta ocasión se consiguió elevar las exigencias para este puesto.

La postuladora tiene previsto convocar formalmente a los interesados desde este jueves 20 de agosto, para que en las fechas 21, 22, 24 y 25 de agosto, aquellos que estén interesados puedan presentar sus expedientes.

La recepción será en el Salón Luis Gonzaga, S.J, edificio H, de la URL, en Vista Hermosa 3, zona 16, en horario de 8 a 17 horas, con excepción del sábado, que se atenderá de 8 a 13 horas.

Los interesados a competir para contralor deberán presentar una declaración que los desvincule de tener o haber tenido relación profesional con grupos relacionados al crimen organizado, para garantizar de esta forma la ética del futuro jefe de la CGC.

Para robustecer esto, además de la declaración, también se podrán presentar cartas de recomendación emitidas por personas e instituciones nacionales y extranjeras, que ayuden a demostrar la honorabilidad del postulante.

También se pide que los interesados estén registrados ante la Intendencia de Verificación Especial (IVE), al igual que en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Al hablar de independencia, se pide demostrar con documentos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que los aspirantes no están afiliados a ningún partido político; todo esto además de las exigencias de ley, académicas y profesionales.

El futuro reto

Para Carmen Aída Ibarra, directora de Movimiento ProJusticia, la postuladora elaboró un perfil acorde a las exigencias del país, incluyendo elementos que no se han considerado en otros procesos.

“Hay cosas nuevas, por ejemplo, el hecho de que se exija que estén registrados ante la IVE; eso es importante, esa claridad con la que se está pidiendo una serie de constancias que afirmen su ética”, destacó.

Ibarra considera que las cartas de recomendación serán un elemento interesante al momento que se evalúen los perfiles. “Es interesante ver quién quiere dar las cartas de recomendación, porque el asunto con la honorabilidad es que, cuando uno recomienda a alguien, es porque le reconoce honorabilidad”, dijo Ibarra.

Todo este tipo de elementos, a decir de la experta, puede ayudar a fomentar la participación de los profesionales, pero considera que ahora el reto de la comisión es hacer que estas exigencias se incluyan y midan en la tabla de gradación, herramienta que sirve para ponderar a los aspirantes.

Por su parte Pablo Muñoz, integrante de Alianza por las Reformas, también ve positivo el perfil y las herramientas aprobadas por la postuladora, principalmente porque deben responder a temas de fondo.

Comisionados evaluaron a detalle el perfil propuesto por el presidente. Fotografía: Prensa Libre (Javier González).

“Quedaron aspectos interesantes, como por ejemplo el acta donde se haga constar que no trabajan o han trabajado para el crimen organizado y otros elementos para tratar de medir la independencia e idoneidad”, indicó.

Para Muñoz, parte de estos aspectos aprobados en el perfil, además de ser incluidos en la tabla de gradación, pueden ayudar en la auditoria social y a los mismos comisionados cuando tengan la oportunidad de cuestionar a los profesionales.

La próxima sesión de la comisión de postulación se tiene prevista para el próximo viernes 21 de agosto, y uno de los puntos centrales de la agenda será elaborar la tabla de gradación.