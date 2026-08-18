Independiente y lejos de la política: el perfil que plantean los observadores para el jefe de la CGC

La independencia es un requisito indispensable que la comisión de postulación a Contralor General de Cuentas debe priorizar en el perfil de los aspirantes al cargo, eso según el análisis de grupos de observación.

Las organizaciones que integran Alianza por las Reformas y el Movimiento Cívico Nacional (MCN) destacan que además de los requisitos que marca la Constitución es vital que los comisionados sean exigentes al hacer el perfil.

Los observadores colocan la independencia como uno de los pilares que deben sobresalir del futuro candidato a jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC), ya que no hacerlo debilitaría el proceso de elección.

Entre esa independencia las organizaciones destacan que ninguno de los aspirantes debe de tener vínculos con partidos políticos, ya que esto pesaría en para un desempeñe técnico y objetivo al frente de la CGC.

Este perfil esta previsto sea elaborado en la sesión de este martes 18 de agosto, junto a la convocatoria que se espera salga publicada en el Diario Oficial el jueves 20 de agosto.

Los 27 comisionados están citados en el campus central de la Universidad Rafel Landívar (URL) de 9 a 15 horas, pudiendo extenderse el horario de la sesión en cas de ser necesario.

El perfil, a decir de las fuentes, es una base para garantizar que la convocatoria reúna a los mejores profesionales, más que solo aquellos que los que cumplen con el listado de requisitos que marca el artículo 240 de la Constitución.

Ser mayor de 40 años

Ciudadano guatemalteco

Ser Contador Público y Auditor de profesión

Tener reconocida honorabilidad y prestigio profesional

Estar en el goce de sus derechos ciudadanos

No tener juicio pendiente en materia de cuentas

Tener al menos 10 años de experiencia profesional

Sin banderas políticas

Para Pablo Roldán Guerra, coordinador de incidencia estratégica del MCN, el perfil que harán los comisionados es una decisión vital, ya que es necesario que marquen la necesidad que los aspirantes no tengan preferencias políticas.

“La independencia es importante, que sea capaz de fiscalizar sin distinguir colores políticos, no es solo si es contador, sino si tiene el carácter para señalar irregularidades sin importar quien esté en el gobierno”, dijo Roldán.

Los 27 integrantes de la comisión de postulación fueron juramentados el 13 de agosto. Fotografía: Congreso.

En este punto coincide la lectura de Pablo Muñoz, integrante de Alianza por las Reformas, “que prueben conocimientos específicos en auditoria, así como compromiso en la lucha contra la corrupción e independencia”.

La postuladora tendrá que seleccionar entre todos los profesionales que aspiran al cargo de Contralor a los seis mejores, a quienes incluirá en una lista de seis candidatos que será enviada al Congreso.

Pero para hacerlo, apunta Muñoz, es necesario que la comisión decida más que solo pedir una lista de documentos, “es importante cumplir con esos requisitos de la Constitución, pero la comisión de postulación deberá evaluar esos méritos y luego de eso elaborar su nómina de seis candidatos”.

El rol del finiquito

Entre los requisitos que los comisionados pedirán estará la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos, popularmente conocido como finiquito.

Este documento es emitido por la CGC para aquellos servidores públicos que han manejado recursos del Estado, con el fin de garantizar que hicieron buen uso del dinero del erario nacional.

Pero la emisión de este documento suele también ser otorgado con ordenes judiciales, como pasó con Walter Mazariegos, rector de la USAC, que por medio de un amparo recibió el documento pese a estar denunciado por la CGC.

“Nos da un nuevo precedente dentro de la administración pública, la CGC le había negado el finiquito a Walter Mazariegos, pero el problema de fondo es que un finiquito por orden judicial revierte el control que tiene la CGC”, dijo Roldán.

Con ese antecedente puede que existan aspirantes que van a recurrir a acciones legales si no tienen finiquito, a lo que la comisión tampoco podría entrar a valorar de que manera fue obtenido.

“Yo creo que todo debe seguir su debido proceso dentro de la comisión de postulación el tema que el finiquito es un requisito formal y la postuladora no puede auditar como se obtuvo el documento, solo puede verificar que esté presente”, indica.

¿Sin transparencia?

Para las dos organizaciones la comisión de postulación falló en temas de transparencia en su primera sesión, ya que no quedo regulado que todos los comisionados razonen su voto para la integración de la lista final.

“La primera sesión dejó en evidencia una posible medición de fuerzas con la elección de secretario, y lamentable que algunos comisionados no quisieran razonar el voto de la elección final, eso es negativo de entrada, deberían de decir porque votan”, criticó Muñoz.

🇬🇹𝗘𝗟𝗘𝗖𝗖𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔𝗟𝗢𝗥 𝟮𝟬𝟮𝟲



Comisión de postulación de Contralor General de Cuentas, período 2026-2030.



👤 Conoce a los 27 integrantes juramentados.



📌 Recuerda informarte del proceso a través de @GuateVisible🔎.#ElecciónContralor2026… pic.twitter.com/7sP7tMsUt6 — Guatemala Visible (@guatevisible) August 13, 2026

Por su parte Roldán estima que la transparencia que debe de tener este tipo de procesos no es únicamente de forma sino también de fondo, ya que son esas decisiones que no se quieren razonar las que tendrán peso en la postuladora.

“Vemos preocupante el razonamiento de las decisiones, el MCN siempre exige transparencia y eso conlleva el razonamiento, puede que esto habrá una discusión interna en la comisión porque no sabremos por quien deciden votar”, concluyó.