Tres corrientes marcan la futura comisión de postulación a contralor General de Cuentas

Aunque Walter Mazariegos, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), no consiguió la presidencia de la comisión de postulación a contralor General de Cuentas, tiene un número considerable de votos en la postuladora, que, hasta ahora, no es mayoría.

Al menos eso identifica el Movimiento Projusticia y Alianza por las Reformas, después de conocer los resultados de la elección gremial del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala (CPA).

Con esa elección quedó integrada la comisión que estará conformada por 27 profesionales, quedando pendiente que el Congreso los juramente para que comiencen con sus sesiones de trabajo.

La tarea de esos comisionados será convocar a los aspirantes para la jefatura de la Contraloría General de Cuentas (CGC), evaluarlos y hacer una lista de los seis mejores candidatos para que el Congreso elija antes del 13 de octubre.

Pero la forma en que la postuladora quedó integrada deja claro que existen tres bloques considerables dentro de la comisión, con el posible riesgo de que las dos facciones con cuestionamientos sociales hagan una alianza.

La academia

Esta comisión será presidida por Miquel Cortés, rector de Universidad Rafael Landívar (URL), quien fue electo de manera unánime por el Foro de Rectores en una elección pública en el Congreso.

A criterio de los observadores, Cortés podría liderar uno de estos bloques tras recordar el trabajo técnico y objetivo que hizo en la postuladora de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del 2024, pudiendo reunir en este 2026 a otros académicos con ética y valores similares.

Miquel Cortés, rector de la URL, será el presidente de la postuladora. Fotografía: Prensa libre

Movimiento Projusticia identifica a algunos académicos por su trabajo en la postuladora para contralor del 2022, entre ellos a María Antonieta del Cid, decana de la URL; Erick Leony Ramírez, de la Universidad Francisco Marroquín (UFM); y Gerson Tobar Piril, de la Universidad Da Vinci.

Las organizaciones también tienen buenas expectativas con Wendy Gabriela Martínez Márquez, de Universidad Internaciones, y Mayra Beatriz López Pastor, de la Universidad Mesoamericana, por el trabajo que sus representantes han tenido en otras postuladoras.

Con este posible grupo podrían buscar respaldo los dos del gremio del CPA electos por la planilla 10 de Dignidad Gremial, siendo Harry Erick Waigth Zetina y Bárbara Sucel Gómez Hernández, opositores a Walter Mazariegos que fueron apoyados por Usac, Dignidad y Resistencia (Usac-DIRE).

Junto a esos posibles ocho votos que son identificados con más claridad, no descartan que se sumen más universidades, lo que podría reforzar el bloque consolidado por la academia.

Mazariegos

El grupo alineado a Mazariegos estaría integrado por Byron Giovanni Mejía Vcitorio, decano de la Usac; y Silvia Cristina Duarte Lucero, decana de la recién creada Universidad Juan José Arévalo Bermejo.

Walter Mazariegos, rector de la USAC, obtuvo finiquito por una orden judicial pese a tener denuncias ante el MP. (Foto Prensa Libre: Soy Usac)

A ellos se estarían sumando y los electos por la planilla de Crecimiento Profesional de Auditores (CPA), Juan Alexander Sac, Henry Daniel Mencos y Luis Fernando Cal.

“Yo creo que va a ser una comisión, en principio, sesgada. La línea gremial que operó la elección, y quien financió, resalta la figura de Walter Mazariegos, Gustavo Alejos y el diputado Duay Martínez”, dijo Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Projusticia.

La analista teme que la Universidad Americana -también de reciente creación- y algunos de los otros electos por las planillas 4, 7 y 9 del CPA, que colocaron un comisionado cada una, se pueda sumar al bloque afín de Mazariegos.

Bode y la CGC

El tercer bloque identificado es uno que contaría con el respaldo de Franck Bode Fuentes, actual contralor General de Cuentas, así como del subcontralor, Giovanni Castellanos, quien buscaría la jefatura de la CGC.

Esta fuerza tendría cinco votos claros de los electos por la planilla Grupo de Profesionales Unidos. Se trata de Wilberto Rojas, Reyna Elizabeth Mérida, César Moises Sarat, Arnulfo Delgado, Elizabeth Margarita Navarro.

Frank Helmuth Bode Fuentes estuvo acompañado de los diputados Mynor Mejía y Napoleón Rojas al momento de prestar juramento a la Constitución. Fotografía: Congreso.

Pero, aunque parezca ser un bando opuesto a Mazariegos, observadores identifican coincidencias con el grupo que lidera el rector de la Usac, ya que si bien la CGC apeló la orden judicial con la que se vieron obligados a dar un finiquito a Mazariegos, pese a tener denuncias, no descartan posibles acuerdos.

“Este segundo grupo tiene comunicantes con la corriente de Mazariegos. Estas dos podrían terminar negociando, llegando a alianzas. Si bien no son determinantes, sí serán importantes”, remarcó Ibarra.

Analistas han coincidido en que el interés sobre la CGC no pasa solo por el tema financiero, ya que hay una cuota de poder político importante para las elecciones generales que se van a celebrar el próximo año, siendo resumida al control que el futuro contralor tendrá sobre la emisión de la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos, el finiquito, que es requisito indispensable para ser candidato.

El primer pulso

Por la forma dispersa de los comisionados, según la lectura de los observadores, hasta ahora ninguno tiene el control de las decisiones, por eso destacan que es primordial ver esa primera medición de fuerzas.

“Hay que exigir que las votaciones sean a viva voz, que se pronuncien por la honorabilidad y que tomen en cuenta las objeciones sociales”, explicó Pablo Muñoz, del conglomerado de organizaciones Alianza por las Reformas.

Él, a diferencia de Ibarra, cree que es vital, desde ya, dar una etiqueta a la integración de esta comisión de postulación. “Hay que establecer una alerta de cooptación para que todos estemos vigilantes de los instrumentos y perfiles que se van a aprobar”, expuso.

El Movimiento Projusticia recalcó que esa medición de fuerzas justamente será cuando se elabore el perfil del candidato y la tabla de gradación, ya que permitirá identificar quiénes buscar un criterio técnico y quiénes, por el contrario, buscarán "rebajar las exigencias para favorecer a allegados".