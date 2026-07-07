Continuidad de Walter Mazariegos en la Usac genera alertas por elección del presidente de la postuladora para Contralor

El 1 de julio Walter Mazariegos consolidó su continuidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) como rector para el periodo 2026 - 2030, que lo hace elegible para presidir la comisión de postulación para Contralor General de Cuentas (CGC).

El Foro de Rectores está convocado para elegir el 15 de julio al presidente de la postuladora para contralor, la última que se conformará este 2026.

Un grupo de seis rectores promueve a Mazariegos para la presidencia de esa comisión, de acuerdo con fuentes cercanas a las universidades que prefieren no ser citadas por temor a represalias.

El rol del comisionado presidente se centra en la convocatoria para las sesiones de trabajo, facilitar instalaciones para la sede de la comisión si la mayoría de los comisionados lo aprueba, así como el ejercicio de la vocería de la decisiones asumidas.

La continuidad de Mazariegos en la Usac moviliza a organizaciones como Alianza por las Reformas y Guatemala Visible a recordarle a los integrantes del Foro de Rectores la necesidad de que la elección del presidente de la comisión sea transparente.

El quorum mínimo del Foro de Rectores convocado para la sesión del 15 de julio es de nueve asistentes. La elección del presidente de la comisión se hará con el voto a favor de la mitad más uno de los rectores presentes.

El objetivo de la comisión es proponer seis candidatos a Contralor General de Cuentas. La última palabra la tiene el pleno de diputados a quien le corresponde la elección del contralor general de cuentas para el periodo.

Mazariegos tomó posesión como rector en un evento virtual. Fotografía: USAC.

Organizaciones también han advertido que desde la CGC se pueden bloquear candidaturas políticas para las elecciones del 2027, por eso consideran importante filtrar bien a los aspirantes e incluir en la nómina de candidatos a los perfiles más idóneos.

La CGC se encarga de emitir la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos, conocida como finiquito, que suele ser un requisito indispensable para la contienda electoral.

Rector sin finiquito

Para Alejandro Sólorzano, analista de Alianza por las Reformas, la continuidad de Mazariegos en la Usac ensombrece la futura elección del Foro de Rectores, ya que además de ser candidato, su cargo en la Usac le concede un voto que puede ser crucial para la decisión.

“Mantener a Mazariegos al frente de la Usac podría convertirse en una mayor capacidad para influir en la integración de la comisión, la conducción de las sesiones y los consensos alrededor de la nómina de candidatos”, explica el analista.

Solórzano remarca que el deseo de muchos sectores por controlar esta última postuladora se debe a los interés políticos en juego durante las elecciones del próximo año. “Esa preocupación se fundamenta en toma de posesión ilegal como rector y en la importancia estratégica que tiene la elección del próximo Contralor de cara al control del gasto público y al proceso electoral de 2027”.

Mazariegos no tenía finiquito cuando se propuso como candidato a rector, tampoco tenía ese documento cuando tomó posesión el 1 de julio para un segundo mandato, y al día de hoy, tampoco lo tiene, según datos de la propia CGC.

La carencia del documento, a criterio del analista, despierta dudas sobre su idoneidad para dirigir la Usac y presidir la postuladora. “Quien presida una Comisión de Postulación debe generar confianza pública y garantizar imparcialidad, condiciones que, él no cumple”.

Pide transparencia

La organización Guatemala Visible, que monitorea las elecciones de segundo grado, sin refererise a candidaturas puntuales, también recuerda al Foro de Rectores que la elección del presidente debe de no solo generar confianza, sino también garantizar la transparencia del trabajo de la comisión.

“Es importante, en primer lugar, valorar, más allá de una persona en particular, la importancia que tiene el que todas las actuaciones de los comisionados se apeguen a la ley, sean públicas, transparentes y orientadas exclusivamente a privilegiar el mérito e idoneidad para el cargo de cada uno de los aspirantes, evitando cualquier tipo de injerencia o conflicto de interés”, explica la organización.

Por todo lo que conlleva esta comisión de postulación Guatemala Visible indica que su presidencia que va a definir el Foro de Rectores, debe de ser sin ningún tipo de cuestionamientos.

La USAC ha concentrado manifestaciones en rechazo a la continuidad de Mazariegos. Fotografía: EFE/ Alex Cruz.

“Recordemos que desde la presidencia se debe contribuir a fortalecer la confianza ciudadana en el proceso y no generar dudas sobre su independencia o legitimidad. Es por ello importante que el Foro de Rectores evalúe que los candidatos y su representante goce de estas cualidades, como imparcialidad, transparencia, honestidad y legitimidad demostrada ante la sociedad”, señaló.

Esta comisión de postulación se integra con los 13 decanos de las facultas de Ciencias Económicas, incluyendo Universidad Americana y Universidad Juan José Arévalo Bermejo, esta última relacionada con Mazariegos.

A ellos se suman los 13 profesionales electos por el Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala (CPA) que nombra a 11; y los últimos dos que elige el Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas (CCEE).

El Congreso debe elegir al próximo jefe de la CGC que debe asumir el próximo 13 de octubre para un periodo de cuatro años.