Walter Mazariegos asume su segundo mandato como rector de la Usac en medio de manifestaciones; situación se torna tensa

Los ingresos al campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la zona 12, permanecen con manifestaciones este miércoles 1 de julio por el tema de la continuidad de Walter Mazariegos como rector.

Además, se observa que fueron colocadas láminas para impedir la visibilidad hacia la Plaza Central del campus. La situación se mantiene tensa.

Según algunos manifestantes, fueron instaladas sirenas para impedir que se escuchen las consignas contra Walter Mazariegos.

En el lugar también se encuentra personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) para verificar cómo se desarrolla la manifestación.

En el ingreso al Anillo Periférico hay un grupo en contra de la reelección de Mazariegos. En el acceso a la avenida Petapa hay un grupo afín al rector.

A temprana hora, la Policía Municipal de Tránsito reportó que autoridades internas de la Usac revisaban documentos en los portones de ingreso a esa casa de estudios sobre la avenida Petapa y el Anillo Periférico, lo que provocó tránsito lento en ambos tramos.

El martes, la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional a la Usac y le ordenó al Ministerio de Gobernación mantener las medidas de vigilancia y seguridad en el perímetro del campus central derivado de la toma de posesión de Mazariegos, prevista para el 1 de julio.

CSU convoca para la primera sesión del nuevo período de Walter Mazariegos como rector de la Usac

Para leer más: La elección de Mazariegos ha estado rodeada de acciones legales que señalan una serie de irregularidades en su reelección.

El Consejo Superior Universitario convocó a sesión virtual para este 1 de julio a las 11 horas. Esta sesión sería la primera del nuevo mandato de Walter Mazariegos como rector de la Usac.

Disturbios en el ingreso a la Usac, sobre el Anillo Periférico, durante manifestación contra Walter Mazariegos. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

Tensión en ingreso a la Usac

En el ingreso al campus por el Anillo Periférico fue lanzada agua a presión contra las personas que manifestaban en contra de Walter Mazariegos. En el lugar continúa la tensión entre los grupos y la presencia de observadores.

También han lanzado piedras, botellas, cohetes y bombas contra quienes se manifiestan en contra del rector.

Agentes de la Policía Nacional Civil intentaron mediar para evitar disturbios; sin embargo, también fueron alcanzados por los objetos lanzados.

Rector dirigió mensaje

La Usac informó que, en la Plaza de las Banderas, Walter Mazariegos dirigió un mensaje este 1 de julio, en el que presentó un informe de “los principales avances, proyectos y acciones impulsadas durante los últimos cuatro años de gestión”.

“Asimismo, con motivo del inicio de un nuevo período al frente de la Universidad, compartió los retos y compromisos que continuarán orientando el trabajo institucional en favor del fortalecimiento de la educación superior pública”, según la Usac.

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