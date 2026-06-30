Guatemala

CSU convoca para la primera sesión del nuevo período de Walter Mazariegos como rector de la Usac

La CC otorgó un amparo a la Usac para que el Ministerio de Gobernación garantice la seguridad perimetral del campus central de la universidad, en la zona 12.

Walter Mazariegos mantuvo señalamientos públicos por un presunto fraude para llegar a la rectoría que no desvaneció pese a resoluciones legales. Fotografía: Prensa Libre (Juan Diego González)

La incertidumbre sigue rodeando a la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), que desde este 1 de julio da paso a un nuevo período en su rectoría, que continúa bajo la dirección de Walter Mazariegos, cuestionado por sectores por un supuesto fraude en su reelección.

El 8 de abril en Antigua Guatemala se celebró la votación para definir el cargo de rector de la Usac para el período 2026-2030, que según el Consejo Superior Universitario (CSU) dejó la reelección de Mazariegos.

Pero esa continuidad fue cuestionada por estudiantes, docentes y egresados que forman el conglomerado Usac, Dignidad y Resistencia (Usac-DIRE), que aseguran que al igual que hace cuatro años, Mazariegos "cooptó el cargo con un fraude".

Las elecciones primarias de la Usac, desarrolladas en facultades y colegios profesionales, pusieron en desventaja a Mazariegos, pero luego, el CSU que él mismo presidió, no acreditó esos resultados, dejando de lado a su oposición.

La universidad recibió memoriales contra esa reelección del 8 de abril, pero mediante el acta 10-2026 del CSU, por mayoría, el máximo órgano de la Usac acreditó la elección y la continuidad de Mazariegos.

Integrantes de la oposición que forman parte del CSU explicaron, bajo la condición de anonimato, que con esa acta ya se confirmó de manera administrativa la continuidad del rector.

Solo quedaba pendiente una convocatoria extraordinaria de parte del CSU para informar sobre “temas de rectoría”, que podría significar el anuncio del nuevo período de Mazariegos al frente de la Usac. Esta convocatoria se concretó la tarde de este martes 30 de junio.

Walter Mazariegos, rector de la USAC, suele no tener apariciones públicas frente a la prensa. (Foto Prensa Libre: Soy Usac)

El CSU convocó a sesión virtual para este 1 de julio a las 11 horas. Esta sesión sería la primera del nuevo mandato de Walter Mazariegos como rector de la Usac.

Por ya haber sido acreditada la reelección de Mazariegos en un acta firmada por el CSU, ya no es necesario que nuevamente vuelvan a votar para su toma de posesión, que según los consultados, se puede resumir a un trámite administrativo a cargo del secretario de la Usac.

Mientras tanto, la Corte de Constitucionalidad (CC), otorgó un amparo provisional solicitado por la Usac para que se garantice la seguridad perimetral del campus central. De acuerdo a la resolución, conocida la tarde de este martes 30 de junio, las circunstancias "se hacen aconsejables" y el Ministerio de Gobernación debe de encargarse a través de la Policía Nacional Civil a proteger las instalaciones de la universidad, en la zona 12.

El amparo fue conocido por los magistrados titulares, con excepción de Roberto Molina Barreto, cuyo lugar fue ocupado por el magistrado suplente Luis Rosales. La votación para otorgar la medida de precaución fue aprobada por cuatro de los cinco magistrados; el voto disidente fue de Astrid Lemus.

USAC y sus abogados obtienen amparo y la @CC_Guatemala ordena al ministro de Gobernación resguardar el campus central de la USAC ante el riesgo de acciones de confrontación de grupos con intereses particulares, según equipo legal de la universidad. Presidenta de CC votó a favor. pic.twitter.com/LK6GnNyA1X — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) July 1, 2026

CC tiene apelación

La Corte de Constitucionalidad (CC), pese a que ya rechazó por mayoría algunas de las acciones legales contra el proceso de elección de rector, todavía mantiene un recurso que busca anular toda la sesión del 8 de abril, cuando el CSU dio la victoria a Mazariegos.

Al menos eso busca el equipo legal de la Procuraduría General de la Nación (PGN) que presentó el pasado viernes una apelación, con la que pretenden anular por vicios todo el proceso celebrado en Antigua Guatemala.

Esa apelación se presenta contra la Sala Primera Administrativa, que suspendió un amparo de la PGN contra la sesión electoral de la Usac, pero los abogados esperan que ahora la CC instruya a la Sala cómo tramitar el amparo y frenar la continuidad de Mazariegos.

Annabella Morfín, presidenta de la CC, pidió informes a la Sala en un plazo no mayor a cuatro horas, tiempo que la judicatura cumplió dejando el caso a discreción de una posible convocatoria, que hasta la noche del 30 de junio no se había dado.

USAC-DIRE desarrolló un plantón frente a la CC este 30 de junio. Fotografía: Prensa Libre (Erick Ávila).

“Nosotros como Usac-DIRE todavía esperamos que la CC asuma una postura acorde a la defensa de la Constitución, nuevamente a la CC le toca decidir si el señor Walter Mazariegos puede o no tomar posesión”, explicó el abogado Edwin Orozco.

Para el profesional del Derecho, es vital que la CC no se demore, como otras cortes de Apelaciones, para resolver el fondo de las acciones legales alrededor de la Usac, ya que podría afectar el rumbo de la casa de estudios.

“Cuando la CC llegue a tomar una decisión, él cómo rector ya habría tomado decisiones, acciones que se verían afectadas con una decisión de la CC si llega a dejar sin efecto su toma de posesión, pero por la institucionalidad y darle certeza a la Usac esperamos que la CC resuelve”, indicó.

Sin finiquito

Hasta las 16 horas de este 30 de junio la Contraloría General de Cuentas (CGC) confirmó que el ciudadano Walter Mazariegos seguía sin tener constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos, documento que también se conoce como finiquito.

Esto se debe a denuncias presentadas ante el Ministerio Público (MP) por auditorías practicadas por la CGC, mismas que se dieron antes de la reelección de Mazariegos ante la Usac.

Debido a eso, según analistas, diputados e integrantes de Usac-DIRE, Mazariegos no podía ni siquiera figurar como candidato en la elección del 8 de abril en Antigua Guatemala.

La CGC al ser consultada nuevamente sobre la situación de Mazariegos ratificó que a horas del 1 de julio Mazariegos no tenía finiquito y tampoco habían sido notificado de amparos que busquen obligar a la CGC emitir el documento.

Las vías con las que se puede recuperar un finiquito es mediante la orden de un juzgado o una Sala de Apelaciones, que llevado a juicio sea declarado inocente, que el MP desestime las denuncias, o por medio de una contrarevisión en cada uno de los casos.

Tan solo la semana pasada el MP informó que tenía 17 denunciadas recibidas contra Mazariegos, que días después motivo que el diputado José Chic, de Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS) pidiera al fiscal general, Gabriel García Luna, agilizar las investigaciones.

Manifestaciones y denuncias

Mientras estaba por concluir el primer período de Mazariegos al frente de la Usac, que comenzó en el 2022, Usac-DIRE desarrolló dos concentraciones pacíficas frente a la CC.

La primera fue de 10 a 13 horas y la segunda de 14 a 17 horas, en donde estudiantes, docentes, egresados y ciudadanos en general, solicitaron la resolución de todas las acciones legales que giran alrededor de la elección del rector.

También estudiantes que fueron expulsados de la Usac durante la administración de Mazariegos ofrecieron una rueda de prensa, en la cual pidieron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los estudiantes explicaron que presentaron una denuncia ante la CIDH exponiendo lo que califican como violaciones a la libertad de expresión y académicas por protestar contra lo que aseguran fue un fraude electoral dentro de la única universidad publica del país.