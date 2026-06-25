Walter Mazariegos buscaría finiquito por la vía judicial, con el apoyo de las Salas de Apelaciones

En la carrera por consumar la reelección, Walter Mazariegos ya estaría buscando por la vía judicial que la Contraloría General de Cuentas (CGC), le emita su Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos, o finiquito.

Fuentes consultadas no descartan que Mazariegos consiga el apoyo a través de alguna sala de Apelaciones, quienes son las que tiene la competencia para conocer la solicitud y quienes también buscarían el eventual apoyo de la Usac para la siguiente integración de Cortes.

El finiquito es el documento que, legalmente, podría evitar que Mazariegos tome posesión el próximo 1 de julio, ya que es un requisito normado en la Ley de Probidad.

La falta de este documento la justificó el pasado 23 de junio la CGC durante una citación en el Congreso, en donde explicó que Mazariegos no puede obtener un finiquito, porque ha sido denunciado por irregularidades en la administración de la Usac en los últimos cuatro años.

Mazariegos fue nombrado ganador de las elecciones del 8 de abril, en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, en donde se convocó a los cuerpos electorales para la votación. Para esa elección, Mazariegos ya no contaba con el finiquito, porque la CGC ya había presentado al Ministerio Público (MP) tres denuncias; no obstante, las autoridades del CSU obviaron ese requisito y validaron su candidatura.

Ahora, a menos de una semana que concluya su mandato como rector, y asumir un nuevo periodo, Mazariegos ya acumula al menos 17 denuncias que se encuentran en el Ministerio Público.

¿Negociones con salas?

El abogado Javier Monterroso, analista independiente y exsecretario del MP, coincide en que la única manera en la que Mazariegos podría recibir un finiquito es por medio de un amparo, y por razones de competencia, sería designado a una sala de Apelaciones.

“Hay riesgo que una Sala le dé el amparo, como ha pasado con alcaldes y otros funcionarios”, advierte el abogado, añadiendo que “el problema es que el CSU ya ha incumplido la legislación desde hace mucho tiempo”, lo que se puede tomar como parámetro para que lo siga haciendo.

“Antes de darle toma de posesión, el CSU le debe de exigir el finiquito, si no lo hace cae en incumplimiento de deberes. Este documento es requisito no solo para optar el cargo, si no era necesario para participar como candidato”, advierte Monterroso.

Los magistrados que conocerían el posible amparo de Mazariegos serían del grupo nombrado en el 2024, pero a criterio de Monterroso, una resolución a favor de la continuidad del rector podría esconder negociaciones políticas.

“Ellos (los magistrados) están confiados, porque los decanos los pueden apoyar en la reelección, por eso es importante modificar el sistema de Comisiones de Postulación que permite estos pactos para la reelección de magistrados”, indica.

Desprestigio profesional

Para Marco Vinicio de la Rosa, opositor a Mazariegos y consejero electo del CSU, a quien no se le ha dado posesión, también ve que la única opción que tiene Mazariegos es presionar por un amparo y el rector tendría una moneda de cambio para conseguir el documento.

“Es una vía el amparo, pero hay que recordar que el motivo por el cual no le dan finiquito es un problema que sigue sin resolverse. Es precisamente el no cumplir con la normativa universitaria y resistirse a convocar a elecciones; no han hecho los cambios para un proceso democrático”, explicó De la Rosa.

El consejero electo considera que un juez o magistrado que resuelva a favor de Mazariegos tendría una mala imagen pública, pero no descarta que el escenario se concrete. “Si un juez o magistrado le dan un amparo a Walter Mazariegos, va a quedar marcado para toda su vida profesional, por no respetar la ley en general, avalando procesos opacos”.

Se consultó a la CGC si han sido notificado de acciones legales a nombre de Walter Mazariegos, pero no atendió el requerimiento. Sin embargo, en el pasado la CGC sí ha emitido finiquitos luego de ser obligados por instancias judiciales, en esos casos, los entrega con una anotación que subraya la emisión bajo apercibimiento judicial, sin embargo, no le resta validez al documento.