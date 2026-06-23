Walter Mazariegos acumula 17 denuncias ante el MP y la CGC en medio de su reelección en la Usac

La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP) ha recibido 17 denuncias en distintos expedientes contra Walter Mazariegos, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), según información oficial actualizada.

De acuerdo con el MP, algunas de estas denuncias han sido conexadas, es decir, agrupadas dentro de un mismo proceso por estar relacionadas con hechos similares, lo que permite su tramitación en expedientes unificados.

La Fiscalía indicó que las investigaciones continúan en desarrollo y aún se encuentran en fase de análisis.

En ese sentido, al ser consultada sobre los delitos señalados en los expedientes, respondió: “Conforme vayan avanzando y el proceso penal lo permita se informará”, sin detallar por ahora las tipificaciones específicas ni los hechos concretos investigados.

El MP añadió que los casos siguen bajo investigación activa, por lo que no se han emitido conclusiones ni resultados finales sobre posibles responsabilidades penales.

Denuncias contra Mazariegos

Las denuncias contra Mazariegos se enmarcan en un escenario de señalamientos y cuestionamientos sobre su reelección como rector de la Usac, proceso que ha sido objeto de impugnaciones, acciones legales y disputas en los ámbitos académico y político.

En paralelo, en citaciones recientes en el Congreso, la Contraloría General de Cuentas (CGC) ha informado que mantiene auditorías abiertas en la universidad y que de estas han derivado tres denuncias penales relacionadas con decisiones administrativas y procesos internos de la institución.

El presidente Bernardo Arévalo se refirió a las denuncias este mismo martes, y señaló que, a su criterio, existen elementos que complican su toma de posesión. “La Contraloría ya dijo que no tiene finiquito, tiene además 17 denuncias ante el Ministerio Público”, afirmó.

Agregó que, bajo esa situación, “desde el punto de vista que nosotros entendemos no podrá tomar posesión el día y entonces en ese momento habrá que ver cómo se sale del entuerto para lograr un proceso legítimo que permita que haya autoridades cuya elección responda a los procesos verdaderamente legales y en consecuencia imbuidos de legalidad en la Universidad de San Carlos”.

Manifestantes llegan a la Corte de Constitucionalidad para rechazar la reelección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) el domigno 21 de junio del 2026. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Resoluciones de la CC

En paralelo a las denuncias penales, otras resoluciones judiciales se han emitido desde la Corte de Constitucionalidad (CC) por acciones interpuestas por otra organización civil de oposición que llevó otras acciones en otras instancias.

Por otra parte, a inicios de junio, la Corte de Constitucionalidad (CC) firmó resoluciones vinculadas a apelaciones contra suspensiones del proceso de elección de rector de la Usac, lo que dio validez a la reelección de Walter Mazariegos. Los expedientes están relacionados con amparos por señalamientos de irregularidades en la elección del 8 de abril de 2026.

El 22 de junio, la CC conoció siete acciones adicionales sobre el proceso; sin embargo, los casos fueron retirados de agenda. Las impugnaciones incluyen recursos del Cuerpo Electoral Universitario y del CSU, mientras la oposición señala que aún existen recursos pendientes en distintas instancias.

La @CC_Guatemala conoció 7 acciones contra la elección de rector USAC, por mayoría 3 a 2 se buscaba declararlos sin materia, pero fueron retirados de agenda. En la sesión no participaron los titulares Molina Barreto y Anabella Morfín, esos casos fueron presididos por Astrid Lemus pic.twitter.com/fjLapCat1J — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) June 22, 2026

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Relevancia con próxima elección

El contexto de estas investigaciones también se vincula con el interés en la conformación de la comisión de postulación que elegirá al próximo titular de la Contraloría General de Cuentas.

La presidencia de la comisión postuladora para la elección del jefe de la Contraloría se definirá entre los rectores de las 17 universidades legalmente acreditadas en el país, en un proceso donde al menos seis de ellos estarían dispuestos a apoyar a Mazariegos para que encabece la comisión encargada de conducir la selección, según fuentes consultadas.

La Contraloría General de Cuentas tiene incidencia al ser la institución encargada de emitir finiquitos, requisito para la participación en procesos electorales, lo que ha colocado el asunto en el centro del debate político e institucional en torno a Mazariegos.

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