Universitarios marchan a la CC para rechazar reelección de Wálter Mazariegos como rector de la Usac

Integrantes de la agrupación Usac-DIRE, estudiantes, docentes y representantes de organizaciones civiles marcharon este domingo 21 de junio hacia la Corte de Constitucionalidad (CC) para rechazar la reelección de Wálter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), al considerar que el proceso electoral del 8 de abril pasado se efectuó sin la participación de los cuerpos electorales de oposición.

La manifestación partió del Paraninfo Universitario y recorrió distintos puntos de la capital, entre ellos el Ministerio Público y el Congreso de la República, antes de concluir frente a la CC.

Durante la actividad, Rodolfo Chang, excandidato a rector de la Usac por la agrupación DIRE, responsabilizó al Consejo Superior Universitario (CSU) de la crisis que atraviesa la casa de estudios y exigió la reapertura del campus central, que permanece cerrado.

“Exijo al Consejo Superior Universitario que con valentía abra las puertas de la Universidad de San Carlos de Guatemala para una digna docencia para nuestros estudiantes”, expresó Chang.

El académico también cuestionó la elección de rector realizada el 8 de abril en Antigua Guatemala y afirmó que los grupos de oposición fueron excluidos del proceso.

Según Chang, los sectores opositores obtuvieron 21 cuerpos electorales durante las elecciones internas universitarias, pero estos no participaron en la votación final para elegir rector.

Asimismo, pidió a la Asamblea General de Rectores de Universidades Públicas y Privadas de Guatemala que no respalde una eventual postulación de Mazariegos para presidir la Comisión de Postulación para la elección de contralor general de Cuentas.

Chang también solicitó a la Corte de Constitucionalidad resolver los recursos legales relacionados con el proceso electoral universitario.

“Tenemos amparos que se pueden resolver para que se repita o se realice la elección de manera correcta y legal”, afirmó.

Fallos de la CC

El pasado 8 de junio, el pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad detuvo los alcances de dos amparos, uno provisional y otro definitivo, que habían suspendido la reelección de Mazariegos como rector de la Usac.

Una fuente constitucional indicó que los proyectos de resolución, que ya habían sido conocidos por el pleno, fueron llevados nuevamente para su firma luego de que dos magistrados solicitaran tiempo para incorporar observaciones.

La disputa por la rectoría se remonta a las elecciones internas de la universidad, en las cuales el grupo afín a Mazariegos perdió varias votaciones.

De acuerdo con señalamientos de Usac-DIRE, el Consejo Superior Universitario no acreditó a los cuerpos electorales de oposición para participar en la elección definitiva de rector.

La votación final se celebró el 8 de abril del 2026 en Antigua Guatemala. Con la exclusión de los sectores opositores, Mazariegos fue declarado ganador para un nuevo período al frente de la Usac correspondiente al 2026-2030.

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