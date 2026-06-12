Organizaciones advierten de riesgos si Walter Mazariegos consigue presidir la postuladora para CGC

El riesgo que la postuladora para contralor general de Cuentas sea presidida por Walter Mazariegos, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), es alto. Eso según organizaciones que llaman al Foro de Rectores a hacer una designación "por el bien del país".

Los 17 académicos que lideran las universidades que operan en Guatemala deben elegir a uno de ellos para el cargo de presidente en la comisión de postulación para jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Este cargo en la postuladora representa un voto, pero le da la pauta para fijar el llamado a sesiones, y por tradición, el rector que preside ofrece las instalaciones de su universidad para que funcione como sede de la comisión.

Fuentes cercanas a las universidades confirmaron, bajo condición de anonimato, que existe un grupo de rectores que promueven a Mazariegos como presidente para la comisión de postulación.

Las negociaciones le estarían garantizando al menos seis votos, lo que ya lo pone en ventaja, pues la elección se hace con la cantidad de los rectores presentes, para lo que requieren un quorum mínimo de nueve académicos.

El Congreso estará enviando este viernes 12 de junio la convocatoria al Foro de Rectores, en la cual se les indicará una fecha para hacer la elección del presidente de la comisión.

Walter Mazariegos llegó al cargo de rector dela USAC en el 2022. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Las fuentes apuntan a que un grupo de rectores afines a Mazariegos busca concretar la elección en junio, aprovechando el receso académico y compromisos previos del otro grupo de rectores que podría influir en una convocatoria poco concurrida.

Pero por el lado opuesto, algunos académicos consideran prudente llevar la elección a julio, para garantizar la participación de la mayor cantidad de rectores en la elección.

Tiene apoyo

Organizaciones consultadas ven probable que la Usac de Mazariegos consiga la presidencia de la comisión de postulación, debido a que el rector ha demostrado reunir respaldo de diferentes actores, incluido el Foro de Rectores.

Las fuentes ponen de ejemplo cómo en la pasada comisión de postulación para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) los rectores rompieron un acuerdo, y decidieron apoyar al rector de Universidad Panamericana.

Horas antes de esa votación, el acuerdo del foro era votar por el rector de Universidad del Valle de Guatemala (UVG), pero la mayoría optó votar por el rector que se alineó con Mazariegos en la postuladora.

“Hay una alta probabilidad de que Mazariegos sea electo presidente, más que la elección de rector sea ilegitima e ilegal. Él cuenta con apoyo político al más alto nivel. La Corte de Constitucionalidad lo respalda y el Ejecutivo prefiere guardar silencio”, dijo Edie Cux, analista de Acción Ciudadana.

Para esta comisión de postulación habrá 27 comisionados, incluyendo a los representantes de la Universidad Juan José Arévalo Bermejo y la Universidad Americana, las dos de más reciente creación.

“La academia ya no es tan academia, se han creado varias universidades, algunas vinculadas a Walter Mazariegos, no hablamos de academia, sino de intereses políticos”, remarcó Cux.

Julia Rivera, magistrada de la CC nombrada por el CSU-USAC, pidió agilizar apelaciones a favor de Mazariegos. (Foto Prensa Libre: Byron Bayza)

Por su lado, Alejandro Solórzano, analista de Alianza por las Reformas, también ve probable el nombramiento, pero asegura que todavía los académicos pueden meditar su voto para dejar un buen precedente.

“El apoyo que Mazariegos tiene es relevante. Ahora viendo la creación de nuevas universidades es claro que tiene poder para la toma de decisiones. Si es posible que él sea el asignado para presidir, quedaría en cuestión de los representantes qué legado quieren dejar para la academia”, dijo.

Por su parte, Movimiento Projusticia es más claro en su mensaje al Foro de Rectores, recordando cómo la última elección en que participaron dejó una participación que sirvió de respaldo a Mazariegos.

“En el pasado, el Foro de Rectores fue punto de confianza, pero no más. Si eligen a Mazariegos para presidir la postulación de candidatos a contralor, apoyarían argucias antidemocráticas y tráfico de influencias. No se presten a ese juego, señores rectores”, manifestaron en sus redes sociales.

Respetar los plazos

El diputado Elmer Palencia, segundo vicepresidente del Congreso y jefe del bloque legislativo Valor, dijo que las elecciones de segundo grado en donde ha participado este año el Congreso han respetado los plazos constitucionales, y que el proceso de CGC no será la excepción.

“Nosotros desde el Congreso y en mi función como vicepresidente, vamos a cumplir con los plazos constitucionales, para que no quede ninguna sombra de duda y debilidad en este proceso que es importante”, señaló.

El diputado destacó que este proceso de renovación es vital, ya que la CGC ayuda a que los recursos públicos sean bien administrados, destacando el trabajo de la actual administración.

“Se han desarrollado programas de prevención para el buen uso de los recursos públicos, la capacitación de los funcionarios que hacen manejo de fondos. Hay un proyecto que se le debe dar continuidad, Municipio Fiscalizado, es una verificación integral con mecanismos tecnológicos que encuentra posibles riesgos en el manejo de fondos públicos”, indicó.

Por su lado, el diputado Samuel Pérez, oficialista que impulsa la creación del partido político Raíces, destacó que esta renovación en la CGC llega en un momento importante para la democracia.

“El proceso de CGC entra en un contexto de precampaña, que hace que los incentivos estén enfocados en tratar de incidir, no tanto para fortalecer la CGC como institución, sino para controlar los finiquitos”, explicó.

Mientras que el diputado José Chic, del bloque Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS), que también advirtió en sus redes sociales las intenciones de Mazariegos, consideró que los rectores deben pensar con detenimiento a quién le darán su voto para presidir la postuladora.

“Los rectores deberían sopesar esos señalamientos, además que evalúen no colocar a quien no tiene finiquito, alguien que la misma Contraloría denunció por mal manejo de fondos. Eso solo haría abrir los señalamientos y deslegitimación de una comisión de postulación con una gran función”, concluyó.

La lista de seis candidatos que hará esta nueva comisión de postulación pasará al Congreso, en donde el pleno de diputados tendrá que votar por el nuevo jefe de la CGC para el 2026-2030, que deberá comenzar funciones el próximo 13 de octubre.