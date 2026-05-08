Contraloría reafirma falta de finiquito y PGN respalda frenar reelección de Walter Mazariegos como rector de la Usac

Dos amparos provisionales buscan frenar los efectos de la declaratoria de reelección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) para el período 2026-2030, cuyo relevo está previsto para el próximo 1 de julio del 2026.

Edwin Orozco, abogado del equipo legal del grupo Usac DIRE, explicó que los juzgados Décimo Primero y Décimo Quinto de Primera Instancia Civil conocen dos acciones constitucionales de amparo relacionadas con el acto del pasado 8 de abril en Antigua Guatemala, fecha en la que la Comisión del Cuerpo Electoral Universitario (CEU) declaró electo a Mazariegos.

“Todo lo actuado ha quedado en suspenso debido a estos dos amparos provisionales”, afirmó el abogado, que explicó que ambas acciones legales continúan avanzando y podrían terminar bajo análisis de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Según indicó, esto significa que “la elección por órdenes judiciales ha quedado de momento suspendida”, aunque aclaró que el proceso aún no concluye porque las resoluciones pueden ser apeladas y todavía falta que los jueces emitan una sentencia definitiva sobre el fondo del caso.

Orozco señaló que las apelaciones al amparo provisional “no implican que el trámite del amparo se detenga, al contrario, el trámite continúa” hasta que se agoten todas las etapas procesales y los jueces determinen “si queda suspendida la elección como tal”.

También explicó que consideran probable que las autoridades señaladas ya hayan apelado los amparos provisionales ante la CC, aunque hasta ahora no han sido notificados oficialmente.

No obstante, el área jurídica de la Universidad aseguró públicamente que ya presentó los recursos legales correspondientes contra las resoluciones emitidas.

Respaldo de Contraloría y PGN

Dentro del proceso judicial, la Contraloría General de Cuentas (CGC) y la Procuraduría General de la Nación (PGN) fueron notificadas como terceros interesados y evacuaron recientemente las audiencias otorgadas por los juzgados.

De acuerdo con el abogado, ambas instituciones solicitaron que sean otorgados en definitiva. “Contraloría General de Cuentas y Procuraduría General de la Nación han solicitado que se declare con lugar la acción constitucional de amparo”, puntualizó.

La CGC confirmó que actuó como tercero interesado dentro del amparo y argumentó que la persona señalada “no cuenta con la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos (finiquito), por contar con denuncias en su contra”.

Además, indicó que la CC ha emitido sentencias en las que establece que dicho documento es requisito para que una persona pueda optar a un cargo público.

Por aparte, la PGN resaltó que fue notificada dentro de los dos expedientes y que respalda a los amparistas para que los recursos sean declarados con lugar.

La institución argumentó que el Estado debe garantizar “el derecho a la participación democrática, el principio de legalidad y supremacía constitucional, el derecho a la educación superior y a su función pública, el derecho de defensa y debido proceso”.

El proceso y los otros amparos

Orozco detalló que, además de los dos amparos provisionales ya otorgados, existen cerca de 20 acciones legales relacionadas con distintas etapas del proceso electoral universitario.

Entre ellas, mencionó recursos contra decisiones del Consejo Superior Universitario (CSU) relacionadas con la exclusión de cuerpos electorales y la admisión de recursos de revocatoria contra elecciones de representantes estudiantiles.

Según explicó, algunas de estas acciones podrían tener como consecuencia la repetición de elecciones en determinados sectores universitarios si son declaradas con lugar. Actualmente estos casos no han avanzado por imprevistos declarados en las judicaturas, pero a su parecer podrían conocerse la siguiente semana.

El proceso de elección de rector en la Usac ha estado marcado por impugnaciones, cuestionamientos y disputas judiciales desde distintas agrupaciones universitarias y actores vinculados a la institución.

Mientras algunos sectores defienden la legalidad de las actuaciones del CSU y del proceso electoral, otros sostienen que existieron arbitrariedades y exclusiones irregulares dentro de la integración del cuerpo electoral.

Postura pública de la Usac

Hasta el momento, no ha sido posible obtener una postura directa de las autoridades universitarias a través de los canales habilitados para atención a periodistas.

La respuesta institucional se ha limitado a publicaciones en redes sociales y comunicados oficiales difundidos por la universidad.

En un video publicado el 5 de mayo de 2026, la subdirectora de Asuntos Jurídicos de la Usac, Ana Lucía Recinos, aseguró que la universidad fue notificada de una resolución provisional relacionada con el proceso electoral.

“La Dirección de Asuntos Jurídicos fue notificada de resolución provisional relacionada con el proceso y actos vinculados a elección de rector de esta Casa de Estudios Superiores”, indicó.

También afirmó que las resoluciones suspenden actos realizados por el CSU, aunque sostuvo que dicho órgano “no fue notificado ni forma parte del proceso de amparo”, lo que, según dijo, “impidió ejercer el derecho de defensa”.

Recinos además cuestionó la competencia del Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia Civil para conocer el caso y señaló que la universidad presentó recursos legales y denuncias relacionadas con las resoluciones emitidas.

“La Universidad de San Carlos de Guatemala reafirma su compromiso en la defensa de la autonomía universitaria y el estricto cumplimiento de la ley”, expresó.

Hasta ahora, Mazariegos no se ha pronunciado públicamente de forma directa sobre los cuestionamientos planteados alrededor del proceso electoral y de los amparos en trámite.

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