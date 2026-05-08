Exmagistrados recomiendan un diálogo abierto y priorizar los temas pendientes en la nueva CC

El próximo 14 de mayo se cumple el primer mes de la nueva Corte de Constitucionalidad (CC). En tres semanas ha quedado en evidencia una grieta entre los magistrados que integran la novena magistratura.



La división ha escalado hasta un comunicado institucional, emitido la noche del pasado miércoles, en el que la CC denunció amenazas contra su presidenta, Anabella Morfín, y la secretaria de esa institución.



Las intimidaciones van en la línea de cuestionar a Morfín y a la secretaria de la CC por aparentemente haber retrasado algunos casos y no programarlos para discusión en el pleno.



Dos juristas de amplia trayectoria, al juzgar los hechos de las últimas semanas, coincidieron en que, a pesar de que el inicio de una nueva magistratura puede ser difícil, se deben buscar vías de diálogo para no entorpecer el trabajo que les fue encomendado. Además de tomar en serio si las intimidaciones son directas contra los magistrados por el ejercicio de su trabajo.



División



La exmagistrada de Apelaciones Yolanda Pérez Ruiz comentó que desde que se integró la CC se adivinaba una división y, si no se maneja bien, podría llegar incluso a una confrontación.



Por un lado están Morfín y Astrid Lemus, designadas por el Ejecutivo y el Colegio de Abogados, respectivamente. El otro grupo lo integraría Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Julia Rivera, designados por el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior Universitario, en su orden.



Los hechos de las últimas tres semanas confirmarían la división.



La primera imagen de la nueva Corte de Constitucionalidad. luego de tomar posesión. Fotografía: CC.

Desde los primeros minutos, luego de la toma de posesión, Molina Barreto, Ochoa y Rivera solicitaron por escrito a la presidenta de la CC que se conociera de urgencia un amparo en el marco del trabajo de la postuladora para el Ministerio Público.



Un segundo hecho que trascendió fue la petición firmada por seis de los 10 magistrados que integran la CC, de continuar con las sesiones plenarias de manera virtual y no presencial, como lo había requerido Morfín.



Pérez Ruiz sostuvo que siempre habrá criterios divididos, la clave está en mantener debates técnicos. “En un tribunal colegiado, y eso me lo dice la experiencia, si uno tiene suerte, hay consenso rápido; si no, habrá alguna discusión, pero discutir temas técnicos resulta mucho más fácil que discutir temas políticos parcializados”.



Mario Fuentes Destarac, abogado constitucionalista, también normalizó los criterios divididos en la corte al inicio de una magistratura, porque “es un proceso lógico de adaptación”; sin embargo, “las presiones externas no se valen, y si hay amenazas, hay que presentar las denuncias”.



Fuentes Destarac también recordó la necesidad de tener puntos de encuentro. Por ejemplo, es la presidenta quien tiene a su cargo la administración del trabajo de la corte; sin embargo, hay mecanismos que permiten al resto de magistrados sugerir algunos temas que se vayan a conocer en el pleno.



“Los magistrados tienen el derecho de formular peticiones, a lo interno, a la autoridad administrativa, cosa que le compete con exclusividad al presidente de la corte, con lo que va haciendo programaciones y es la presidenta quien va tomando esas decisiones administrativas”, explicó Fuentes Destarac.



Las acciones para evitar una crisis, explicó Pérez Ruiz, pasan por encontrar vías de diálogo.



“Yo soñaría con que pudieran sentarse y hablar sobre las obligaciones y lo prioritario para el país, porque necesitamos un ambiente donde se puedan resolver los problemas que a todos nos importan”, manifestó.