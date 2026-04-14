Anabella Morfín asume presidencia de la CC con promesa de independencia y recuperar credibilidad institucional

Guatemala

Anabella Morfín asume presidencia de la CC con promesa de independencia y recuperar credibilidad institucional

La novena magistratura constitucional estará en funciones cinco años y su tarea será velar por la Constitución Política de la República de Guatemala.

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La nueva CC estará en funciones del 2026 al 2031. Fotografía: Prensa Libre (Byron Baiza).

La novena magistratura de la Corte de Constitucionalidad (CC) se instaló en un acto protocolario en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural, Miguel Ángel Asturias, donde también tomó posesión Anabella Morfín como la primera presidenta de la nueva Corte.

Las nuevas autoridades constitucionales fueron electas para un mandato del 2026 al 2031, luego que el traslado de mando se plasmó en un acto privado celebrado a las 00 horas de este 14 de abril en las instalaciones de la CC.

La anterior Corte estuvo presidida durante el último año por Leyla Lemus, quien aseguró tener una gestión independiente, dejando un legado de tecnología en la instancia constitucional.

“Los compromisos que la CC tiene con Guatemala, incluyendo aquellos que las circunstancias dejaron sin resolver, son ahora responsabilidad de la novena magistratura”, dijo Lemus en su discurso de despedida.

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El acto de instalación contó con la presencia de la magistratura saliente, en compañía de representantes de las instancias que nombraron a las nuevas autoridades constitucionales.

El presidente de la República de Guatemala, Bernardo Arévalo; el presidente del Congreso, Luis Contreras; la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Claudia Paredes; y la presidenta de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), Patricia Gámez.

Anabella Morfín recibe el cargo de la presidenta saliente Leyla Lemus. Fotografía: Prensa Libre (Byron Bayza).

El único representante de las instancias que nombraron magistrados que no llegó fue el rector de la Usac, Walter Mazariegos, quien delegó la representación en el decano de la Facultad de Humanidades.

Busca objetividad

Las presidencias de la CC se rotan entre los magistrados titulares, comenzando por aquel de mayor edad hasta llegar al más joven, haciendo que esta primera presidencia recaiga en la magistrada Anabella Morfín, designada por el presidente Arévalo.

En su discurso, Morfín, aseguro que uno de los principales objetivos de su gestión como presidenta, que será del 2026 al 2027, será dirigir una Corte independiente y objetiva.

“Ejercer este cargo con la determinación de velar por el respeto de la supremacía y el orden constitucional. En cumplimiento de los principios y valores que establece la Constitución de imparcialidad, objetividad e independencia que deben de fundamentar el actuar de todo juzgador”, dijo.

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La presidenta constitucional reconoció que se tiene retos, destacando que uno de los desafíos que tendrán en este primer año es recuperar la confianza ciudadana, que en los últimos años ha ido disminuyendo.

“Un importante reto, particularmente en una coyuntura donde la institucionalidad del Estado se encuentra atravesando una crisis de credibilidad y confianza”, dijo Morfín.

También destacó necesario que la CC resuelva sin invadir la competencia de otras instituciones de Estado; así como no demorar en los casos dando una pronta respuesta constitucional.

Anabella Morfín dijo buscar una gestión independiente que no invada a otras instancias de Estado. Fotografía: Prensa Libre (Byron Bayza).

La segunda presidencia corresponderá a la magistrada Astrid Lemus, electa por el Cang; la tercera a Roberto Molina Barreto, electo por el pleno del Congreso; la cuarta a Dina Ochoa, nombrada por la CSJ; y la quinta a Julia Rivera, designada por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Usac.

La integración

Los cinco magistrados titulares y los cinco suplentes estarán en funciones cinco años, teniendo como principal responsabilidad la defensa de la Constitución Política de la República de Guatemala.

Titulares

  • Anabella Morfín, nombrada por el presidente Bernardo Arévalo
  • Astrid Lemus, electa por el Cang
  • Roberto Molina Barreto, electo por el pleno del Congreso
  • Dina Ochoa, electa por el pleno de la CSJ
  • Julia Rivera, designada por el CSU de la USAC

Suplentes

  • María Jocholá, nombrada por el presidente Bernardo Arévalo
  • Luis Bermejo, electo por el Cang
  • Luis Rosales, electo por el pleno del Congreso
  • Claudia Paniagua, electa por el pleno de la CSJ
  • Luis Aguirre Pumay, designado por el CSU de la USAC

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

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