Tres escenarios para la Usac a una semana de la renovación de la rectoría

La figura de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), ha ensombrecido la imagen de la única universidad pública del país, según grupos de estudiantes, docentes y egresados que temen que el actual rector se aferre al cargo.

Mazariegos llegó a la rectoría en el 2022, bajo señalamientos de un primer fraude, que, pese a resoluciones judiciales a su favor, no terminaron de convencer a un grupo de sancarlistas.

Ahora, Mazariegos y la mayoría del Consejo Superior Universitario (CSU), que son afines a él, validaron unas elecciones en las que solo participaron cuerpos electorales que lo apoyaban. Según distintos analistas consultados, la forma en que se realizó la elección no respalda legalmente los resultados y, por lo tanto, su toma de posesión el próximo 1 de julio es ilegal.

El grupo Usac, Dignidad y Resistencia (Usac-DIRE), encabeza una batalla legal con decenas de recursos, que si bien algunos ya fueron suspendidos y rechazados por la propia Corte de Constitucionalidad (CC), todavía quedan otros no resueltos. Los dirigentes de este movimiento todavía confían en que antes de una semana se resuelvan a su favor y frenen la toma de posesión.

Hasta ayer eran 17 denuncias penales sobre el actual rector de la Usac, y el avance de estas investigaciones recae en la nueva administración del Ministerio Público (MP), que tiene a Gabriel García Luna como fiscal general.

Walter Mazariegos intentando apartar a la prensa tras ser abordado a su salida de la postuladora del TSE. Fotografía: Prensa Libre (Juan Diego González).

Entre esas denuncias figuran algunas que presentó la Contraloría General de Cuentas (CGC), que lo mantienen sin tener la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos, conocida como finiquito.

Sin ese documento, Mazariegos no tendría que haber participado en las elecciones de abril, cuando fue reelecto, según el criterio de la Contraloría; y la carencia de este finiquito también evita que tome posesión para un nuevo periodo.

A una semana de la toma de posesión, varios analistas coinciden en que la incertidumbre rige la rectoría de la Usac; sin embargo, identifican tres escenarios que podrían suceder y, cualquiera, definirá el futuro de la casa de estudios superiores.

No toma posesión

Para Aníbal García, uno de los abogados y líderes de Usac-DIRE, la controversia debería entenderse como algo simple: “De acuerdo con mi conocimiento y a las circunstancias, yo diría que en este momento Mazariegos no puede tomar posesión”, asegura García.

Para el abogado es claro que Mazariegos no puede tomar posesión del cargo porque ni siquiera tiene finiquito, un documento indispensable para que un ciudadano ocupe un puesto de tal magnitud.

“Si se cumple con el mínimo de legalidad y con el mínimo de las reglas que establece la normativa universitaria, la Ley de Probidad y la Constitución Política de la República de Guatemala, él no puede tomar posesión”, insistió.

Este escenario también lo comparte Pablo Solórzano, representante de la organización civil Alianza por las Reformas, que considera que Mazariegos no tiene el respaldo legal para asumir un nuevo periodo al frente de la Usac, porque no tiene la probidad que garantiza el finiquito emitido por la Contraloría, "lo cual es un requisito indispensable para estar y asumir el cargo”, remarca el analista.

Walter Mazariegos en un actividad pública de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en junio del 2023. (Foto Prensa Libre: Soy Usac)

Otro actor que coincide con esta lectura es el diputado José Chic, del bloque Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS), quien no ve forma, al menos legal, para que Mazariegos tome posesión el próximo 1 de julio.

“No puede asumir porque no tiene finiquito, sería un delito flagrante que el CSU quiera darle posesión; sería una grave violación de derechos y a la legalidad, por el cual seguramente deberán interponerse otras denuncias ante el MP”, aseguró.

Se aferra al cargo

Otro escenario probable, según las fuentes consultadas, es que el CSU respalde a Walter Mazariegos para que este continúe como rector, a pesar de no tener finiquito, y a las acciones legales que cuestionan la elección universitaria y su consecuente reelección.

Para respaldar la reelección, explicó Chic, el CSU se puede escudar en una reforma que se hizo al reglamento de la Usac en el 2025, en la cual prohíbe que el rector entregue el cargo cuando todavía no se ha elegido a un sustituto. En este escenario probable, la falta de resoluciones y la imposibilidad legal de asumir un nuevo período, obligarían a Mazariegos a quedarse en el cargo hasta que se resuelvan las acciones.

Para que este escenario se concrete basta con el apoyo del CSU, que a decir de Solórzano, es bastante probable que, una vez más, decidan acuerpar al rector, ya que lo han hecho en el pasado.

“Hemos visto cómo se han tomado decisiones completamente ilegales por parte de él como rector, y también de parte del CSU; esto lo único que nos demuestra es que, precisamente, no hay certeza o Estado de Derecho”, añadió el analista de Alianza por las Reformas.

Grupos de observación criticaron la postuladora del TSE que fue presidida por Walter Mazariegos por falta de transparencia en la toma de decisiones. Fotografía: Prensa Libre.

García considera que de retener la rectoría, Mazariegos estaría violentando las leyes con las que opera la CGC y la misma Constitución.

“Jamás pueden contradecir lo que dice el artículo 16 de la Ley de Probidad; jamás pueden contradecir, lo que es peor, el artículo 113 Constitucional en cuanto que para ejercer un cargo se deben observar los requisitos de idoneidad, honradez y capacidad”, advirtió García, que aunque no descarta que pueda suceder este escenario, abriría un agujero legal más grande.

Nuevas elecciones

Un tercer camino, el más lejano, lo dibuja el diputado Chic. Su análisis pasa porque las autoridades de la Usac decidan limpiar su imagen, respetar la democracia y las leyes y convoquen a un nuevo proceso electoral, desconociendo el de abril pasado.

Chic refuerza su opinión con las resoluciones que ya dos juzgados habían emitido, en la que se suspendía la reelección de Mazariegos, fallos que luego fueron revertidos por la Corte de Constitucionalidad. Una de ellas, la del Juzgado Décimo Primero, que este martes 23 de junio confirmó que se suspendía el amparo que frenaba la reelección de Mazariegos.

Juzgado Décimo Primero cumple con la orden de la @CC_Guatemala y notifica que suspende el trámite del amparo que había frenado la reelección de Walter Mazariegos como rector de la USAC. pic.twitter.com/gMaAGLjnZm — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) June 23, 2026

Estos tres escenarios se forman a una semana de que Walter Mazariegos tome posesión de la rectoría, y en medio de protestas de ciudadanos que se oponen a su continuidad.

Aunque se buscó una opinión del rector Mazariegos o de algún representante ante el CSU, no fue posible establecer comunicación. La Usac tampoco tiene un equipo de comunicación oficial para poder hacerle llegar las consultas.