Sala da 48 horas al CSU para informar por reelección de Walter Mazariegos como rector de la Usac

La Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, constituida en Tribunal de Amparo, otorgó 48 horas al Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) para que remita un informe circunstanciado sobre el proceso que concluyó con la reelección de Walter Mazariegos como rector para el período 2026-2030.

La disposición fue emitida el 19 de junio, luego de que la Sala admitiera para su trámite una acción constitucional de amparo presentada por la Procuraduría General de la Nación (PGN) contra el CSU.

Según la resolución judicial, la autoridad denunciada deberá pronunciarse sobre los hechos señalados en la acción constitucional y exponer las justificaciones que considere pertinentes respecto del proceso electoral universitario.

La Sala también dejó pendiente de resolver la solicitud de amparo provisional planteada por la PGN, al indicar que primero debe conocer el informe requerido al CSU.

La acción fue promovida por Erick Gabriel Menéndez Avilés, representante del Estado de Guatemala por delegación del procurador general de la Nación, y cuestiona aspectos relacionados con la elección de rector celebrada el 8 de abril pasado.

Cuestiona legalidad del proceso

La Procuraduría informó en un comunicado divulgado este martes 23 de junio que el amparo fue presentado el 17 de junio, con el objetivo de que un tribunal examine la legalidad del proceso de elección de rector de la Usac.

Según la institución, la revisión solicitada se relaciona con aspectos constitucionales vinculados con la integración del Cuerpo Electoral Universitario, el quorum requerido para la celebración de la elección y el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad establecidos para los participantes.

La PGN señaló que la Universidad de San Carlos de Guatemala, por su condición de única universidad estatal del país, debe garantizar que la elección de sus máximas autoridades se desarrolle conforme a los principios y garantías contenidos en la Constitución Política de la República.

La institución sostuvo que corresponde a los órganos jurisdiccionales determinar si el procedimiento electoral observó las disposiciones constitucionales y legales aplicables.

El nuevo amparo se suma a otros recursos legales promovidos en torno a la elección de rector realizada el 8 de abril, proceso que ha sido objeto de cuestionamientos debido a la ausencia de determinados cuerpos electorales durante la votación.

Juzgado suspende amparo

Mientras la Sala conoce la acción promovida por la PGN, el Juzgado Décimo Primero Pluripersonal de Primera Instancia del Ramo Civil de Guatemala notificó el cumplimiento de una orden emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC) relacionada con otro de los recursos presentados contra la elección de rector.

En una resolución del 22 de junio, el juzgado informó que la CC, mediante una decisión emitida el 8 de junio, ordenó enmendar el procedimiento y dictar una nueva resolución que suspendiera en definitiva el trámite de una acción de amparo promovida por un grupo de estudiantes y profesionales universitarios.

El tribunal resolvió suspender de forma definitiva ese amparo por falta de definitividad, criterio procesal que, según la resolución, impedía continuar con su trámite.

La acción estaba dirigida contra la Comisión del Cuerpo Electoral Universitario encargada de organizar el proceso de elección de rector para el período 2026-2030 y que declaró la reelección de Walter Ramiro Mazariegos Biolis.

Además, el juzgado impuso una multa de Q500 al abogado patrocinante del recurso, la cual deberá hacerse efectiva una vez la resolución quede firme.

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