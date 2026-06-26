Walter Mazariegos supera nuevos recursos legales, pero aún espera el finiquito de la CGC

La reelección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) para el período 2026-2030 continúa en medio de cuestionamientos y procesos judiciales. Aunque la toma de posesión está prevista para el 1 de julio, persisten dudas sobre si podrá concretarse debido a que el funcionario aún no cuenta con el finiquito de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

La elección de Mazariegos ha sido calificada como irregular por sectores opositores, quienes sostienen que el Consejo Superior Universitario (CSU) impidió la participación de cuerpos electorales de oposición durante el proceso.

Este viernes 26 de junio, la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, constituida en Tribunal de Amparo, resolvió no otorgar un amparo provisional promovido por el colectivo Usac-Dire, que buscaba impedir que el CSU diera posesión a Mazariegos el próximo 1 de julio.

La Sala indicó que, luego de analizar el expediente y el informe circunstanciado presentado por la autoridad señalada, no se cumplían los presupuestos establecidos en el artículo 28, inciso b), de la Ley de Amparo para conceder la protección provisional.

El expediente había sido asignado inicialmente a otra Sala, que posteriormente lo remitió a la Sala Primera. Integrantes de Usac-Dire han señalado que esta última mantiene afinidad con Mazariegos.

Otro amparo también fue rechazado

En una resolución distinta, una sala de Apelaciones suspendió de forma definitiva el trámite de un amparo promovido por Érick Gabriel Menéndez Avilés, quien actuó en representación del Estado de Guatemala por delegación de la Procuraduría General de la Nación (PGN).

La acción cuestionaba diversas actuaciones del CSU durante la elección del rector para el período 2026-2030, entre ellas la verificación de requisitos de candidatos, la exclusión y acreditación de cuerpos electorales, la integración del Cuerpo Electoral Universitario, la existencia de quorum y la declaratoria de elección de Mazariegos.

El tribunal concluyó que el accionante carecía de legitimación activa para promover el amparo, debido a que no acreditó un agravio personal, directo e individualizado. Además, consideró que los señalamientos planteados eran amplios e imprecisos, por lo que declaró improcedente la acción y ordenó archivar el expediente.

Tras la resolución, la Procuraduría General de la Nación (PGN) apeló ante la Corte de Constitucionalidad (CC) la suspensión del amparo, con el objetivo de que el máximo tribunal reactive la acción y conozca el fondo del caso relacionado con la sesión del Consejo Superior Universitario (CSU) en la que Walter Mazariegos fue declarado rector de la Usac para el período 2026-2030.

Manifestación en respaldo del rector

Mientras continúan las acciones legales, trabajadores de la Usac realizaron por segundo día consecutivo una manifestación en respaldo de Mazariegos y criticaron a la Contraloría General de Cuentas por mantener pendiente el finiquito del rector y por las denuncias presentadas en su contra ante el Ministerio Público.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó que más de 100 personas se concentraron en la avenida Petapa y 32 calle, zona 12, donde bloquearon ambos sentidos de la vía frente al campus universitario.

Como rutas alternas recomendó utilizar el Periférico hacia la colonia La Reformita y la calzada Atanasio Tzul.

Una persona que se encontraba en el lugar indicó que, durante algunos momentos, los manifestantes bloquearon todos los carriles y posteriormente ingresaron al campus universitario. Agregó que algunas personas no pudieron ingresar porque les solicitaron carné universitario y se les indicó que esa medida obedecía a disposiciones implementadas hace tres meses.

Diputado solicita agilizar investigaciones

En paralelo, el diputado José Chic presentó una solicitud ante el Ministerio Público para que se agilicen las investigaciones contra Walter Mazariegos y miembros del Consejo Superior Universitario relacionadas con presuntas irregularidades en la elección del rector y el manejo de fondos de la Usac.

Según la petición, las pesquisas deben desarrollarse con independencia, imparcialidad y celeridad.

La situación mantiene incertidumbre sobre la toma de posesión prevista para el 1 de julio, debido a que Mazariegos aún no cuenta con el finiquito emitido por la Contraloría General de Cuentas, requisito cuya ausencia ha generado dudas sobre la viabilidad de que asuma un nuevo período al frente de la universidad.

Sala Primera no otorga un amparo preventivo solicitado por USAC-DIRE en el que buscaban que el CSU no de toma de posesión a Walter Mazariegos el 1 de julio. El amparo había sido asignado a otra Sala que lo remitió a la que ahora resuelve, que según USAC-DIRE es afín a Mazariegos. pic.twitter.com/fWuAE0STGQ — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) June 26, 2026

Trabajadores de USAC en apoyo a Walter Mazariegos critican a la CGC que mantiene al rector sin finiquito y con denuncias ante el MP. Los colaboradores de USAC manifiestan por segundo día consecutivo en apoyo al rector qué busca tomar posesión para un nuevo mandato el 1 de julio. pic.twitter.com/CcXxCffpJB — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) June 26, 2026

Sala de Apelaciones suspende el amparo de la @PGNguatemala en contra del CSU de la USAC por considerar que hay errores en los argumentos presentados, la acción buscaba suspender la votación del 8 de abril donde el CSU declaró la reelección de Mazariegos como rector. pic.twitter.com/Eqr0eHyfOW — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) June 26, 2026

Ante el Ministerio Público fue presentada una solicitud por el diputado José Chic, para agilizar las investigaciones contra Walter Mazariegos y miembros del Consejo Superior Universitario de la Usac, relacionadas con presuntas irregularidades en la elección de rector y el manejo… pic.twitter.com/D7b6PpX76B — Oscar Vásquez Mijangos (@oa_vasquezz) June 26, 2026

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