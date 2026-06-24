CANG rechaza actuación del CSU en la elección de rector de la Usac y pide resolver acciones legales

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) manifestó este miércoles 24 de junio su rechazo a la actuación del Consejo Superior Universitario (CSU) en el proceso de elección del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y cuestionó que ese órgano haya desconocido los resultados de las elecciones celebradas por los colegios profesionales.

Por medio del Comunicado, la junta directiva del CANG expresó su preocupación por la incertidumbre jurídica que, a su criterio, rodea la elección del rector Walter Mazariegos y afirmó que esa situación afecta la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho.

La entidad señaló que los tribunales electorales de los colegios profesionales son los únicos competentes para calificar y resolver las elecciones de sus representantes ante los órganos de la Usac, conforme al ordenamiento jurídico, los precedentes de la Corte de Constitucionalidad y la autonomía de esas organizaciones.

En ese contexto, el CANG sostuvo que el CSU invadió competencias exclusivas de los tribunales electorales de los colegios profesionales al calificar y decidir sobre procesos electorales que, según indicó, no le corresponden.

De acuerdo con el colegio profesional, esa actuación constituye una afectación al principio de legalidad y al Estado de Derecho, por lo que consideró que la situación debe ser corregida por los órganos jurisdiccionales competentes y, en última instancia, por la Corte de Constitucionalidad.

Asimismo, el CANG hizo un llamado a jueces y magistrados para que conozcan y resuelvan las acciones legales pendientes relacionadas con la elección del rector de la Usac.

Según el comunicado, las autoridades judiciales deben analizar los señalamientos de fondo que, a juicio del colegio, afectan la legitimidad, la legalidad y la transparencia de los procesos electorales universitarios, y no limitarse a aspectos de carácter formal o procesal.

La organización también indicó que es necesario garantizar el respeto a la voluntad democrática expresada por los colegios profesionales durante el proceso de renovación de las autoridades universitarias.

Finalmente, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala reiteró su compromiso con el Estado de Derecho, la autonomía universitaria, la democracia interna de los colegios profesionales y el respeto de las competencias constitucionales y legales de cada órgano del Estado.

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