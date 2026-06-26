Partidos políticos se dividen entre los que apoyan la reelección de Walter Mazariegos y los que piden un rescate de la Usac

La rectoría de la única universidad pública del país sigue en disputa por las acciones legales pendientes de resolución, que cuestionan la continuidad de Walter Mazariegos como rector, pero a pesar de ser un tema nacional, pocos han sido los partidos políticos que han fijado postura.

El pasado 8 de abril, los Cuerpos Electorales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), integrados por estudiantes, docentes y egresados, celebraron sus votaciones para la elección del rector para el periodo 2026-2030.

Pero el Consejo Superior Universitario (CSU) no acreditó a la mayor parte de electores de la oposición, quienes podían expulsar de manera democrática a Mazariegos de la Usac.

La no participación de electores designados en procesos de elección internas en facultades y colegios profesionales dio una ventaja a Mazariegos, que según sus detractores, fue la misma fórmula del 2022 para ejecutar un fraude electoral.

Ahora, a días de que finalice su mandato y deba comenzar un nuevo periodo el 1 de julio, algunos sectores han advertido de que Mazariegos no tiene las calidades, ni cualidades, para seguir en el cargo.

Quienes han estado alejados de este asunto han sido la mayoría de los partidos políticos, que no habían fijado una postura a favor o en contra de la continuidad de Mazariegos como rector de la Usac.

Algunos pocos se han activado con citaciones y requerimientos de auditorías, como Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS), y otros accionaron legalmente por medio de sus diputados acreditados en el Congreso.

Este 25 de junio, durante la reunión mensual de partidos políticos con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), algunos representantes de partidos fueron consultados a medida que llegaron a la convocatoria hasta poco antes que la sesión diera inicio.

A favor

De siete partidos políticos consultados, tres se manifestaron a favor del resultado ya validado por resoluciones judiciales; tres más se manifestaron en contra, al considerar necesario un “rescate de la Usac”; y uno más prefirió no opinar sobre el tema.

Los tres partidos políticos a favor del evento electoral de la Usac son Vamos, Todos, y el Partido Verde, este de más reciente creación, pero los primeros dos con una representación clara en el Congreso.

Luis Rodríguez, representante titular del partido Vamos, opinó que el caso fue politizado, al afirmar que la elección de rector se llevó a cabo conforme la legislación.

La Contraloría General de Cuentas reiteró que Walter Mazariegos no cuenta con finiquito y señaló que las denuncias en su contra fueron presentadas antes de su elección como rector de la Usac. Foto de referencia. (Foto Prensa Libre: SoyUsac)

“Ya los procesos que fueron realizados deben respetarse. Ustedes saben que fue un proceso que lo politizaron, pero realmente es un proceso que se llevó a cabo conforme la ley y no debería seguir habiendo ya tanto problema, sino mejor dejar que las cosas avancen y buscar soluciones para el país, no seguir generando problema y retraso en la política nacional”, dijo.

Por su parte, Pedro Reina, secretario adjunto del partido políticos Todos, reconoce el rol de la Usac por ser la única universidad pública, que debe servir de ejemplo para el resto de casas de estudio.

“El rol de la Usac debe ser formar profesionales en valores y demás. En cuanto al tema político se debe deslindar un tanto porque la formación debe ser apolítica para todos los estudiantes. No considero que deban mezclarse dos temas, política partidaria y política estudiantil deben estar separados”, dijo.

Al ser consultado si creía que la elección de Mazariegos era apegada a la ley, afirmó: “Es un tema que ya se ha decidido en las Cortes, se han planteado infinidad de recursos, han acudido a la Corte de Constitucionalidad (CC) y ya ha emitido resoluciones. A mi criterio deben solventarse estas situaciones en las instancias respectivas”.

De una forma similar opinó Delia Bac, exdiputada y secretaria general de Partido Verde, quien indicó que las resoluciones ya se han emitido por la CC.

“Yo no soy sancarlista, soy landivariana. Sin embargo, la CC es la máxima autoridad en el país, y si la CC dijo que podía asumir el rector, que podemos esperar más que tome posesión”, indicó.

En contra

Las agrupaciones políticas que manifestaron una posición en contra del cuestionado proceso electoral de la Usac son Winaq, URNG-Maíz; y el nuevo partido Servir; mientras que Partido Unionista optó por no realizar comentarios al respecto.

“Estuvimos en la manifestación del domingo ante pasado acuerpando a la Usac, que es nuestra única universidad pública, pero recordemos la influencia de la Universidad en las elecciones de segundo grado, tiene un rol vital y es necesario rescatarla”, explicó Adolfo García, representante titular del partido URNG – Maíz.

Por su parte, Horalia Tomás, representante suplente de partido Winaq, explicó que para la legalidad del proceso es necesario que las instituciones de justicia que tengan recursos pendientes, los resuelvan.

“Es importante el rescate de nuestra única casa de estudios, la autonomía. Hay que ver todos los recursos no resueltos, los órganos deben resolver a favor del pueblo de Guatemala, los estudiantes son la voz del pueblo y urge el rescate de la Usac”, señaló.

Mientras que Leslie Lemus Lemus, representante suplente del partido Servir, considera que hay dudas y que no se ha respetado la decisión de las mayorías en el proceso electoral de dicha casa de estudios.

“Nos preocupa de sobremanera, en virtud de que no se han llevado a cabo los procedimientos adecuados, no se ha respetado el sentir del pueblo. Como egresada de la Usac, es preocupante ver la situación en la que se encuentra la única universidad pública de Guatemala”, refirió.

Finalmente, Miriam Cardenas, representante titular de Partido Unionista, aseguró que la agrupación no define posturas en este tipo de casos, y que ahora se enfoca en procesos internos.

“Dentro de los partidos políticos se abarca una situación de políticas públicas y en este momento que estamos concentrados en la masiva afiliación del partido, que ya llegó al mínimo de afiliados para participar en la próxima elección, nosotros nos centramos en eso y dejamos que las autoridades y personas involucradas e la Usac sean los que determinen su actuar”, concluyó.